Senzační comeback se nekoná. Tahle lavina zpráv je šílená, psala Serena Williamsová

DNES, 12:30
Jedna z nejlepších tenistek historie Serena Williamsová (44) popřela zprávy médií, že uvažuje o návratu na kurty. Spekulace rozvířily dnešní informace amerických médií, že se čtyřiačtyřicetiletá legenda znovu přihlásila do antidopingového programu, což je podmínka pro účast v soutěžích.
Serena Williamsová návrat na kurty vyloučila (@ ČTK / AP / Evan Agostini)

Několik hodin poté Williamsová na sociální síti X informace o případném návratu odmítla. "Bože můj, lidi, NEVRACÍM se. Tahle lavina zpráv je šílená," napsala.

Vítězka 23 grandslamů ve dvouhře informovala o zařazení do testovacího programu Mezinárodní jednotku pro bezúhonnost tenisu (ITIA), což portálu The Athletic potvrdil mluvčí Adrian Bassett. "Nevím, jestli to znamená, že se vrací, nebo si jen nechává otevřená dvířka," uvedl mluvčí ITIA.

Pokud by se Williamsová vracela, mohla by teoreticky hrát šest měsíců po opětovném zařazení do programu. Podle The Athletic se jako nejpravděpodobnější jevil její start ve smíšené čtyřhře na US Open. Pro tuto soutěž se udělují volné karty, letos se poprvé hrála jako dvoudenní turnaj s upravenými pravidly a odměnou ve výši jeden milion dolarů pro vítěze.

Hvězdnou kariéru ukončila Williamsová právě na newyorském grandslamu v roce 2022 a o rok později porodila druhé dítě. Na WTA Tour stále působí její o rok starší sestra Venus, jež se v létě vrátila po šestnáctiměsíční pauze a je přihlášena na lednový turnaj v Aucklandu.

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

1
Přidat komentář
lvicek
03.12.2025 13:58
Tak proc se teda prihlasila do toho antidopingoveho programu? Nebo neprihlasila?
Reagovat

