Nové indicie víří spekulace: Oznámí Serena Williamsová návrat k tenisu?
Williamsová tehdy ve svém komentáři pro Vogue odmítla použít výraz "odchod do důchodu". "Nikdy jsem neměla ráda slovo odchod do důchodu. Nepřipadá mi to jako moderní slovo," napsala americká legenda.
"Přemýšlela jsem o tom jako o přechodu, ale chci být opatrná na to, jak toto slovo používám, protože znamená něco velmi specifického a důležitého. Možná nejlepší slovo k popisu toho, co dělám, je evoluce."
Williamsová tehdy vysvětlila, že se chce věnovat jiným projektům. Připomněla, že založila firmu Serena Ventures a krátce poté se soustředila na rodinu, které se chce dále věnovat.
Třiadvacetinásobná grandslamová vítězka odehrála poslední utkání na US Open 2022, ale už o měsíc později naznačila, že dveře definitivně nezavřela. Během akce v San Franciscu prohlásila: "Nejsem v důchodu."
A když o pár minut později od novinářů zaznělo, že působí dojmem, jako by "trochu váhala", odpověděla: "Šance na můj návrat jsou velmi vysoké. Přijeďte ke mně domů, mám kurt."
Rodina Williamsové se mezitím rozrostla. V srpnu 2023 přivítali Serena a Alexis Ohanian druhou dceru Adiru River Ohanianovou, téměř šest let po narození prvorozené Alexis Olympie.
Nyní se tři roky po své "evoluci" Williamsová znovu objevila v Mezinárodním registrovaném testovacím seznamu (IRTP), vedeném Mezinárodní agenturou pro tenisovou integritu (ITIA).
Hráči zařazení do IRTP mají povinnost hlásit každý den místo, kde se zrovna nacházejí, a umožnit ITIA provádět neohlášené testy mimo soutěž v rámci Tenisového antidopingového programu (TADP).
Podle ITIA se hráči nesmějí vrátit do oficiálních soutěží, pokud se alespoň šest měsíců před konkrétním turnajem neúčastní testování. Tento krok tak může naznačovat plány Williamsové na návrat v roce 2026, případně 2027.
Spekulace zesílily také kvůli možnosti, že by mohla po boku sestry Venus nastoupit do čtyřhry na olympijských hrách v Los Angeles 2028. A zvučná jména z okruhu by její comeback uvítala.
Novak Djokovič ji dokonce žertem vyzval k návratu na začátku roku 2025 poté, co během uvedení Marie Šarapovové do Síně slávy přednesla slavnostní projev.
"Vidět Serenu v jakékoli podobě v tenise je skvělé. Chybí nám," řekl čtyřiadvacetinásobný grandslamový vítěz. "A stále oficiálně neodešla do důchodu. Vyzývám ji k návratu, protože je to skvělá soupeřka. Když ji někdo vyzve, nikdy neodmítne. Takže, Sereno – vrať se příští rok na Tour," uzavřel s úsměvem srbský hráč.
