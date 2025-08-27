Djokovič vyzývá legendární Williamsovou: Sereno, vrať se. Kariéru si pořád neukončila

DNES, 16:45
Téma 9
Novak Djokovič (38) i v pokročilejším věku pořád patří mezi užší špičku mužského tenisového okruhu a po postupu do druhého kola probíhajícího US Open poslal zajímavou výzvu své bývalé kolegyni. Nejúspěšnější hráč všech dob volá po návratu další z tenisových legend Sereny Williamsové (43), která vlastně kariéru nikdy oficiálně neukončila.
Profily hráčů
Williams Serena
Djokovič Novak
Novak Djokovič a Serena Williamsová na exhibici (© WILLIAM WEST / AFP)

Djokovič byl po postupu do druhého kola probíhajícího US Open v dobré náladě a působil na tiskové konferenci po výhře nad Learnerem Tienem velmi uvolněně. V rozhovoru s novináři došlo i na velmi zajímavou výzvu z jeho úst.

"Vyzývám Serenu Williamsovou, aby se v příštím roce vrátila na tour. Je obrovskou šampionkou a bojovnicí, a když ji někdo vyzve, tak nikdy neodmítne. Kariéru ještě oficiálně neukončila a chybí nám," řekl nejúspěšnější hráč všech dob.

Djokovičovi neunikla přítomnost Williamsové na sobotním uvedení do tenisové Síně slávy, do které Američanka uvítala bývalou rivalku a nyní kamarádku Marii Šarapovovou. "Bylo to od Sereny velmi hezké gesto. Měly neskutečnou rivalitu a odehrály spolu neuvěřitelné zápasy. Chtěly stejnou věc a bojovaly o ni roky. Byl to úžasný moment a Maria si místo v Síni slávy rozhodně zaslouží," uvedl rodák z Bělehradu.

Zatímco starší sestra Venus na tour sem tam pořád působí a hraje i na letošním US Open, Serena se naposledy představila na US Open 2022, kdy jí pořadatelé po porážce s Ajlou Tomljanovicovou ve třetím kole uspořádali pompézní rozlučku.

Williamsová ovšem vlastně kariéru nikdy oficiálně neukončila. Zhruba o měsíc později prohlásila následující: "Ještě jsem neskončila a šance na návrat jsou hodně velké."

Zda ale výzvu Djokoviče přijme, je ve hvězdách. Za měsíc totiž oslaví už 44. narozeniny, má doma dvě děti a už si zřejmě na život mimo tenisový kolotoč zvykla. Pokud by se ale majitelka 23 grandslamových trofejí, legenda, ikona a bývalá světová jednička vrátit chtěla, rozhodně dostane od každého turnaje divokou kartu.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

9
Přidat komentář
Kandinsky1
27.08.2025 18:05
Tak tím jsme spolu skončili, Novaku
Reagovat
GaelM
27.08.2025 17:45
Ať se klidně vrátí, rád se podívám jak bude dostávat čouda a bude se vztekat
Reagovat
muster
27.08.2025 17:51
od Osaky
Reagovat
tommr
27.08.2025 17:55
jj naše holky by si s ní taky potřebovaly vylepšit H2H ...
Reagovat
PTP
27.08.2025 17:39
Může se vrátit, ale s podmínkou, že všechny její zápasy bude na empiru rozhodovat Carlos Ramos.
Reagovat
muster
27.08.2025 17:51
Reagovat
frenkie57
27.08.2025 17:07
Nole, nedráždi hada bosou nohou!
Reagovat
muster
27.08.2025 16:56
asi potřebuje motivaci na 25 GS co kdyby ho Serena vyrovnala...
Reagovat
com
27.08.2025 16:52
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist