Djokovič vyzývá legendární Williamsovou: Sereno, vrať se. Kariéru si pořád neukončila
Djokovič byl po postupu do druhého kola probíhajícího US Open v dobré náladě a působil na tiskové konferenci po výhře nad Learnerem Tienem velmi uvolněně. V rozhovoru s novináři došlo i na velmi zajímavou výzvu z jeho úst.
"Vyzývám Serenu Williamsovou, aby se v příštím roce vrátila na tour. Je obrovskou šampionkou a bojovnicí, a když ji někdo vyzve, tak nikdy neodmítne. Kariéru ještě oficiálně neukončila a chybí nám," řekl nejúspěšnější hráč všech dob.
Djokovičovi neunikla přítomnost Williamsové na sobotním uvedení do tenisové Síně slávy, do které Američanka uvítala bývalou rivalku a nyní kamarádku Marii Šarapovovou. "Bylo to od Sereny velmi hezké gesto. Měly neskutečnou rivalitu a odehrály spolu neuvěřitelné zápasy. Chtěly stejnou věc a bojovaly o ni roky. Byl to úžasný moment a Maria si místo v Síni slávy rozhodně zaslouží," uvedl rodák z Bělehradu.
Zatímco starší sestra Venus na tour sem tam pořád působí a hraje i na letošním US Open, Serena se naposledy představila na US Open 2022, kdy jí pořadatelé po porážce s Ajlou Tomljanovicovou ve třetím kole uspořádali pompézní rozlučku.
Williamsová ovšem vlastně kariéru nikdy oficiálně neukončila. Zhruba o měsíc později prohlásila následující: "Ještě jsem neskončila a šance na návrat jsou hodně velké."
Zda ale výzvu Djokoviče přijme, je ve hvězdách. Za měsíc totiž oslaví už 44. narozeniny, má doma dvě děti a už si zřejmě na život mimo tenisový kolotoč zvykla. Pokud by se ale majitelka 23 grandslamových trofejí, legenda, ikona a bývalá světová jednička vrátit chtěla, rozhodně dostane od každého turnaje divokou kartu.
