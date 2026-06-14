Nekompromisní los: Pekelná výzva pro Kopřivu i české derby. Do akce Menšík i Plíšková
S jistou nadsázkou lze říct, že Vít Kopřiva to v Halle schytal s plnou parádou. Los mu totiž pro první kolo přidělil nejtěžší možnou překážku v podobě čerstvého grandslamového šampiona z French Open Alexandera Zvereva. Se světovou trojkou se rodák z Bílovce nikdy nepotkal, do zápasu půjde v roli jasného outsidera a může jen překvapit.
V Queen´s Clubu se představí jeho krajané Jiří Lehečka, který bude plnit roli nasazené dvojky a jako číslo tři Jakub Menšík. Lehečku, který smolně podlehl v semifinále podniku ve Stuttgartu Benu Sheltonovi, čeká Kamil Majchrzak. S polským tenistou, kterého ještě dnes čeká finále v Hertogenboschi, se utkal zatím dvakrát, oba duely český tenista ztratil. Menšíka ve svém prvním zápase od povedeného představení na French Open čeká ostřílený Francouz Adrian Mannarino a český tenista bude plnit v zápase roli favorita.
Los nešetřil ani Nikolu Bartůňkovou, na kterou se v Berlíně chystá silná Diana Šnajderová. Obě hráčky se potkaly jednou, v sezoně 2022 vyhrála ve dvou setech Ruska. Sára Bejlek zkusí zlomit nevydařené období v prvním kole turnaje v Nottinghamu proti Emmě Navarrové, s kterou se utkala nedávno na antuce ve Štrasburku a padla jasně 1:6, 4:6.
Los na stejném podniku svedl k vzájemnému souboji Marii Bouzkovou a Terezu Valentovou. Půjde o druhé vzájemné setkání obou hráček, v tom prvním se v minulém roce na Livesport Prague Open radovala z vítězství zkušenější z obou tenistek Bouzková, která také celý turnaj vyhrála. Ladit formu před Wimbledonem bude v Nottinghamu i Karolína Plíšková, kterou na úvod čeká americký talent Iva Jovicová.
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