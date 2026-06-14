Senzační jízda! Vekičová jako lucky loser ovládla Queen´s Club. Raducanuová schytala kanára

DNES, 16:50
Aktuality 19
WTA QUEEN´S CLUB - Neuvěřitelný příběh má zlatou tečku. Donna Vekičová (29), která se do turnaje v Queen's Clubu dostala jako lucky loser, celý podnik vyhrála. Ve finále si poradila s domácí tenistkou Emmu Raducanuovou (23) po setech 6:0, 7:6 a slaví svůj pátý kariérní titul. 
Profily hráčů
Vekic Donna
Raducanu Emma
Donna Vekičová ovládla turnaj v Queen´s Clubu (@ ČTK / AP / Maja Smiejkowska)

Vekičová – Raducanuová 6:0, 7:6

Do jaké pohody se na turnaji Vekičová dostala, poznala Raducanuová hned v úvodních gamech zápasu. Přemožitelka Marie Bouzkové či Karolíny Plíškové v úvodních minutách na kurtu jednoznačně dominovala. Nervózním dojmem působící soupeřka jí navíc situaci ulehčovala nevynucenými chybami.

V prvních čtyřech hrách uhrála vítězka US Open z roku 2021 pouhé čtyři fiftýny a po patnácti minutách svítil na ukazateli skóre naprosto jednoznačný stav 4:0 pro chorvatskou tenistku.  Rodačka z Toronta se k smutku domácích fanoušků nedočkala ani čestného gamu. V páté hře potřetí v sadě přišla o servis, Vekičová vzápětí na svém nezaváhala a za 28 minut udělila soupeřce potupného kanára.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Britka se mizerným setem nenechala zlomit. Do druhého dějství vstoupila velmi koncentrovaně. Od stavu 0:1 získala tři gamy v řadě a především potřebné sebevědomí. Náskok brejku potvrdila v sedmé hře, kdy byla znovu úspěšná na returnu a k spokojenosti drtivé většiny fanoušků měla možnost sadu dopodávat.

Raducanuová ale v klíčový moment znervózněla. Při svém servisu prohrávala už 0:40, a když náskok stáhla, o hru přesto přišla. Uvolněně a bez zábran hrající soupeřka využila nervozitu Britky a šla do vedení 6:5. Za tohoto stavu si na příjmu vypracovala hned tři mečboly, ani jeden ale neproměnila a sadu musel rozlousknout tie-break.

Obrovské drama pokračovalo i ve zkrácené hře. Čtvrtý mečbol Chorvatka a nevyužila za stavu 6:5, pátý už ale ano. Tie-break získala 8:6 a mohla se tak radovat ze svého pátého kariérního titulu.

Vekičová se po triumfu v Londýně posune na 32. místo světa, jejím maximem zůstává 17. příčka. Raducanuová má na svém kontě zatím jediný turnajový triumf právě z US Open, v rankingu je o místo před svou přemožitelkou.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 v Queen´s Clubu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

19
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hanz
14.06.2026 18:12
Aneb Z pr*ele klika... ale to je u Vekičky normálka... ta ví, jak se hraje tenis jen na trávě, ale pak je třičtvrtě roku neviditelná...
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tommr
14.06.2026 17:28
K titulu jí výrazně pomohly i nepřesvědčivé výkony našich hráček. Jak Marie Bouzková tak Karolína Plíšková umí hrát mnohem lépe než jak předvedly proti Vekicové na tomto turnaji ...
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zfloyd
14.06.2026 17:21
Dona na závěr porazila dvě odkojené trávou Britky , ale zápasy to byly teda kvalitní , na trávě je vše úplně jiné , takové veselejší
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Tomas_Smid_fan
14.06.2026 17:27
a takové kontrastnější i pomalejší
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pantera1
14.06.2026 17:16
Gratulka Doňce Večce k titulu, šťastný lůzr využít beze zbytku . Přála jsem jí to.
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Tomas_Smid_fan
14.06.2026 17:29
když ona vždycky vypadá, jak když se každým okamžikem rozpláče
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Pavol
14.06.2026 17:16
Majchrzak a Vekič klobúk dole. Hlboko sa skláňam pred ich výkonom.
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Tomas_Smid_fan
14.06.2026 17:30
tvoj brat by povedal, Intergalaktický
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Pavol
14.06.2026 17:35
Myslíš táraja Laca. čo sa táraním živí
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Tomas_Smid_fan
14.06.2026 16:56
Emičko, ty nemáš rozum! Víš, jak to tu teď com zaneřádí!?

lúzrDonně gratulka k titulu!
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com
14.06.2026 16:53
smile 5 titulu Vekič < 1 titul É-myčky smile

asi tak
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Tomas_Smid_fan
14.06.2026 16:56
aaa, tak ty ses udržel. Překvapils
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tenisman1233
14.06.2026 16:57
16 finále Vekič>3 finále Ema
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Diabolique
14.06.2026 16:58
Obe jsou dobry!
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Tomas_Smid_fan
14.06.2026 17:14
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Tomas_Smid_fan
14.06.2026 17:15
taky by mi nevadila ani jedna
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Pavol
14.06.2026 17:20
Hráčka ktorá porazí Karolínu musí byť silná. Karolína len tak neprehráva
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Tomas_Smid_fan
14.06.2026 17:31
o tom snad není pochyb!
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com
14.06.2026 17:46
smile Karolina vlastne podlehla vitezce
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