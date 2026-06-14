Senzační jízda! Vekičová jako lucky loser ovládla Queen´s Club. Raducanuová schytala kanára
Vekičová – Raducanuová 6:0, 7:6
Do jaké pohody se na turnaji Vekičová dostala, poznala Raducanuová hned v úvodních gamech zápasu. Přemožitelka Marie Bouzkové či Karolíny Plíškové v úvodních minutách na kurtu jednoznačně dominovala. Nervózním dojmem působící soupeřka jí navíc situaci ulehčovala nevynucenými chybami.
V prvních čtyřech hrách uhrála vítězka US Open z roku 2021 pouhé čtyři fiftýny a po patnácti minutách svítil na ukazateli skóre naprosto jednoznačný stav 4:0 pro chorvatskou tenistku. Rodačka z Toronta se k smutku domácích fanoušků nedočkala ani čestného gamu. V páté hře potřetí v sadě přišla o servis, Vekičová vzápětí na svém nezaváhala a za 28 minut udělila soupeřce potupného kanára.
Britka se mizerným setem nenechala zlomit. Do druhého dějství vstoupila velmi koncentrovaně. Od stavu 0:1 získala tři gamy v řadě a především potřebné sebevědomí. Náskok brejku potvrdila v sedmé hře, kdy byla znovu úspěšná na returnu a k spokojenosti drtivé většiny fanoušků měla možnost sadu dopodávat.
Raducanuová ale v klíčový moment znervózněla. Při svém servisu prohrávala už 0:40, a když náskok stáhla, o hru přesto přišla. Uvolněně a bez zábran hrající soupeřka využila nervozitu Britky a šla do vedení 6:5. Za tohoto stavu si na příjmu vypracovala hned tři mečboly, ani jeden ale neproměnila a sadu musel rozlousknout tie-break.
Obrovské drama pokračovalo i ve zkrácené hře. Čtvrtý mečbol Chorvatka a nevyužila za stavu 6:5, pátý už ale ano. Tie-break získala 8:6 a mohla se tak radovat ze svého pátého kariérního titulu.
Vekičová se po triumfu v Londýně posune na 32. místo světa, jejím maximem zůstává 17. příčka. Raducanuová má na svém kontě zatím jediný turnajový triumf právě z US Open, v rankingu je o místo před svou přemožitelkou.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 v Queen´s Clubu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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lúzrDonně gratulka k titulu!
asi tak