Premiérový titul pro Majchrzaka. V dramatu srazil De Minaura a ovládl Hertogenbosch

DNES, 17:25
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ATP HERTOGENBOSCH - Kamil Majchrzak slaví premiérový titul na okruhu ATP. Ve finále turnaje v Hertogenboschi porazil po dramatickém průběhu Alexe de Minaura 6:3, 2:6 a 7:6. Právě polský tenista má být soupeřem Jiřího Lehečky v prvním kole nadcházejícího podniku v Quuen´s Clubu.
Profily hráčů
Majchrzak Kamil
De Minaur Alex
Kamil Majchrzak přijímá gratulaci od Alexe de Minaura (@ NP, ANP / Alamy / Profimedia)

Majchrzak - De Minaur 6:3, 2:6, 7:6

Jediný set ztratil Majchrzak na své cestě do finále. Postaral se o to v prvním kole finský soupeř Otto Virtanen. Od té doby si ve dvou sadách poradil mimo jiné i s Félixem Augerem-Aliassimem či v semifinále s Daniilem Medveděvem. Bez zaváhání prolétl do boje o titul i De Minaur, v úvodu zápasu však na ve výborné formě hrajícího Poláka těžko hledal zbraň.

Majchrzak si vůbec nic nedělal z faktu, že v dosavadních dvou vzájemných soubojích neuhrál na světovou šestku ani set. Vzal mu hned jeho první podání, brejk vzápětí potvrdil a šel do vedení 3:0. V dalším průběhu úvodního dějství si oba tenisté svůj servis pozorně střežili, což Majchrzakovi naprosto stačilo k výhře 6:3. Australana nepustil k jediné brejkbolové příležitosti, proměnil třetí setbol a sadu získal za 42 minut a šel do vedení 1:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rodák ze Sydney na ztracenou sadu rychle zapomenul. Hned při první možné příležitosti poprvé v zápase vzal rivalovi servis a šel do vedení 2:0. Brejk ale potvrdit nedokázal a bleskově o náskok přišel. Ve výměnách ale postupně získával De Minaur navrch. To se projevilo v šesté hře, kdy s přehledem podruhé uspěl na returnu, tentokrát už na svém podání nezaváhal a šel do vedení už 5:2. Majchrzak už se na zdramatizování sady nezmohl a po dalším ztraceném podání o ni přišel v poměru 2:6.

V rozhodující sadě si oba tenisté drželi svá podání až do stavu 3:3. Poté o něj jako první přišel Australan, jeho soupeř ale brejk potvrdit nedokázal a o vítězi turnaje tak musela rozhodnout zkrácená hra. Tu začal excelentně Majchrzak, který se ujal vedení 3:0. De Minaur dokázal srovnat na 5:5, závěrečné dva míče ale patřily jeho soupeři, který se tak po setech 6:3, 2:6 a 7:6 mohl radovat z premiérového titulu. V novém vydání žebříčku vylepší polský tenista své dosavadní maximum, když mu bude patřit 47. příčka.

Výsledky dvouhry na turnaji ATP 250 v Hertogenboschi

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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com
14.06.2026 17:50
sympoško smilesmile
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