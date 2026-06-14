Premiérový titul pro Majchrzaka. V dramatu srazil De Minaura a ovládl Hertogenbosch
Majchrzak - De Minaur 6:3, 2:6, 7:6
Jediný set ztratil Majchrzak na své cestě do finále. Postaral se o to v prvním kole finský soupeř Otto Virtanen. Od té doby si ve dvou sadách poradil mimo jiné i s Félixem Augerem-Aliassimem či v semifinále s Daniilem Medveděvem. Bez zaváhání prolétl do boje o titul i De Minaur, v úvodu zápasu však na ve výborné formě hrajícího Poláka těžko hledal zbraň.
Majchrzak si vůbec nic nedělal z faktu, že v dosavadních dvou vzájemných soubojích neuhrál na světovou šestku ani set. Vzal mu hned jeho první podání, brejk vzápětí potvrdil a šel do vedení 3:0. V dalším průběhu úvodního dějství si oba tenisté svůj servis pozorně střežili, což Majchrzakovi naprosto stačilo k výhře 6:3. Australana nepustil k jediné brejkbolové příležitosti, proměnil třetí setbol a sadu získal za 42 minut a šel do vedení 1:0.
Rodák ze Sydney na ztracenou sadu rychle zapomenul. Hned při první možné příležitosti poprvé v zápase vzal rivalovi servis a šel do vedení 2:0. Brejk ale potvrdit nedokázal a bleskově o náskok přišel. Ve výměnách ale postupně získával De Minaur navrch. To se projevilo v šesté hře, kdy s přehledem podruhé uspěl na returnu, tentokrát už na svém podání nezaváhal a šel do vedení už 5:2. Majchrzak už se na zdramatizování sady nezmohl a po dalším ztraceném podání o ni přišel v poměru 2:6.
V rozhodující sadě si oba tenisté drželi svá podání až do stavu 3:3. Poté o něj jako první přišel Australan, jeho soupeř ale brejk potvrdit nedokázal a o vítězi turnaje tak musela rozhodnout zkrácená hra. Tu začal excelentně Majchrzak, který se ujal vedení 3:0. De Minaur dokázal srovnat na 5:5, závěrečné dva míče ale patřily jeho soupeři, který se tak po setech 6:3, 2:6 a 7:6 mohl radovat z premiérového titulu. V novém vydání žebříčku vylepší polský tenista své dosavadní maximum, když mu bude patřit 47. příčka.
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