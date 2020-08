Serena měla s Peraovou namále. Ve druhém kole si zahraje s Venus

Serena Williamsová v Lexingtonu zahájila po pětiměsíční koronavirové pauze přípravu na US Open. Newyorský grandslam je na programu od 31. srpna a Američanka má v plánu na něm startovat.



V úvodním duelu s 60. hráčkou světa Bernardou Peraovou ale měla nečekané potíže. Poté, co prohrála první set ave druhém neudržela vedení 3-1, se ocitla na pokraji vyřazení. Čtyři brejkboly, z toho tři v řadě, za stavu 4-4 ve druhé sadě však odvrátila, do konce zápasu získala 8 z 9 gamů a zvítězila 4-6 6-4 6-1.



"Nebylo snadné se po tak dlouhé době dostat do soutěžního módu. Ale bylo příjemné konečně si zase zahrát na body a to víc jsem ráda, že jsem dokázala zápas otočit," komentovala 38letá Američanka.







Ve druhém kole se Serena utká se svou starší sestrou Venus, která v Lexingtonu vyřadila další z bývalých světových jedniček na turnaji Viktorii Azarenkovou hladce 6-3 6-2.

• WTA INTERNATIONAL LEXINGTON •

USA / Kentucky, tv. povrch, 225.500 dolarů

úterní výsledky (11. 8. 2020) Dvouhra - 1. kolo: S. Williamsová (1-USA) - Peraová (USA) 4-6 6-4 6-1 Putincevová (5-Kaz.) - Tomljanovicová (Austr.) 6-0 6-4 V. Williamsová (USA) - Azarenková (Běl.) 6:3, 6:2 Bellisová - Di Lorenzová (obě USA) 6-1 6-2 Blinkovová (Rus.) - Ahnová (USA) 2-6 6-4 3-1 skreč A. Teichmannová (Švýc.) - Kalinská (Rus.) 6-2 7-5 Govorcovová (Běl.) - Matteková-Sandsová (USA) 7-6(4) 6-1 Gauffová - Dolehideová (obě USA) 7-5 7-5 Dvouhra - 2. kolo: Fernandezová (Kan.) - Stephensová (7-USA) 6:3, 6:3 Rogersová (USA) - Doiová (Jap.) 6:4, 4:6, 6:2 Čtyřhra - 1. kolo: Bouzková/Teichmannová (ČR/Švýc.) - Gauffová/McNallyová (3-USA) 4:6, 6:4, 10:6