Serena vyhraje ještě minimálně jeden grandslam, vsadil bych si na to, tvrdí Mouratoglou

Serena Williamsová měla už čtyřikrát šanci vyrovnat rekord Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí, ani jednou však nebyla ve finále úspěšná. Majitelka 23 grandslamových vavřínů letos oslaví už 39. narozeniny a tenisové dění je momentálně kvůli pandemii koronaviru přerušeno. Přesto její kouč Patrick Mouratoglou věří, že se jeho svěřenkyni podaří rekord minimálně vyrovnat. "Vsadil bych si na to," říká Francouz.

Mouratoglou věří, že i v pokročilém tenisovém věku se podaří jeho svěřenkyni rekord Courtové vyrovnat. "Vsadil bych si na to, že Serena ještě minimálně jeden grandslam před koncem kariéry vyhraje. Teď je na Floridě, trénuje, ale tenis hrát nemůže, taková jsou teď pravidla. Tenis nezapomene, motivace... to už je jiná věc."

Osmatřicetiletá Williamsová poslední grandslamový triumf slavila na Australian Open 2017, poté kvůli těhotenství kariéru přerušila a na kurty se vrátila předloni v březnu. Od té doby hrála celkem čtyřikrát finále grandslamu, dvakrát ve Wimbledonu a na domácím US Open, ani jednou však nedokázala poslední krok udělat.

"Všechny čtyři porážky byly bolestivé. Serena v ani jednom finále nehrála tak, jak by chtěla ani jak umí, jinak by vyhrála. Byly to výkony hodně vzdálené jejímu nejlepšímu tenisu."

Williamsová měla podle mnohých největší šanci uspět letos ve Wimbledonu. Ten byl však kvůli pandemii koronaviru poprvé od druhé světové války zrušen. Letos by se mohlo ještě konat US Open (v plánovaném termínu) a antukové French Open, které bylo přesunuto na podzim. K restartu sezony dojde nejdříve 13. července.