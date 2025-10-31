Série snů pokračuje! Bejlek vyhrála 15. zápas v řadě a je v semifinále
Bejlek – Rieraová 6:2, 6:4
Jízda nekončí. Pozici nasazené jedničky naplňuje Sára Bejlek v Kolumbii měrou vrchovatou. Přesvědčit se o tom mohla i její další soupeřka Argentinka Rieraová.
Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou vstoupila do utkaní ve velkém stylu. Své soupeřce vzala poprvé v zápase servis ve třetí hře, brejk následně potvrdila a šla do vedení 4:1. Argentinka, která stejně jako její soupeřka do té doby na turnaji neztratila ani set, těžko hledala na sebevědomě hrající Češku zbraň.
Bejlek povolila o čtyři roky starší rivalce do konce úvodní sady již jen jednu hru, za třicet minut ji získala bez problémů 6:2 a šla do zaslouženého vedení.
V prvních třech gamech druhého dějství byly úspěšnější hráčky na returnu. Dvakrát však přišla o podání svěřenkyně Jakuba Kahouna a prohrávala 1:3.
Od stavu 2:4 ale začala Bejlek přebírat iniciativu. Argentince vzala podruhé v setu servis a srovnala na 4:4. Závěrečné dva gamy se už nesly naprosto jednoznačně v české režii.
Rieraováv nich neuhrála už ani bod a po hodině a 21 minutách hry šla gratulovat své soupeřce k postupu mezi nejlepší čtyři tenistky turnaje.
Semifinálovou vyzyvatelkou Bejlek bude třetí nasazená Panna Udvardyová, která zatím na turnaji nepřišla o jedinou sadu. S Maďarkou se zatím potkala na okruhu jen jednou, v sezoně 2023 vyhrála česká tenistka ve čtvrtfinálovém zápase v Chile po velké bitvě 4:6, 7:6 a 6:4.
Bejlek tak má stále šanci získat svůj letošní čtvrtý turnajový titul z kategorie WTA 125. Zároveň si znovu vylepší své žebříčkové maximum, když se posune na zhruba 73. pozici.
Zatím poslední porážku si připsala v polovině září, kdy nestačila na challengeru v italském Tolentinu na domácí tenistku Nucii Brancacciovou.
Výsledky turnaje WTA 125 v Cali
Moh by mi někdo znalej tenhle text přeložit? Asi to je nějaká narážka na její malej vzrůst ale přesnej význam jsem nepochopil ...
Sledovat, jak se Sára klouže a dře, nám neustále připomíná, že každá fyzická vlastnost v sobě má nějaký kompromis. A u ní spíše formuje vedení/ kontrolu, než aby ho/ji zpochybňoval...
Dává to smysl?