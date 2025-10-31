Série snů pokračuje! Bejlek vyhrála 15. zápas v řadě a je v semifinále

DNES, 00:04
Aktuality 10
WTA 125 CALI - Ve výborných výkonech pokračuje Sára Bejlek (19). Česká tenistka si ve čtvrtfinále turnaje WTA 125 v kolumbijském Cali poradila s argentinskou soupeřkou Julií Rieraovou (23) po setech 6:2, 6:4 a slaví již 15. výhru v řadě.
Profily hráčů
Riera Julia
Bejlek Sara
Sára Bejlek znovu nezaváhala a zahraje si semifinále (ČTK / imago sportfotodienst / IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA)

Bejlek – Rieraová 6:2, 6:4

Jízda nekončí. Pozici nasazené jedničky naplňuje Sára Bejlek v Kolumbii měrou vrchovatou. Přesvědčit se o tom mohla i její další soupeřka Argentinka Rieraová.

Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou vstoupila do utkaní ve velkém stylu. Své soupeřce vzala poprvé v zápase servis ve třetí hře, brejk následně potvrdila a šla do vedení 4:1. Argentinka, která stejně jako její soupeřka do té doby na turnaji neztratila ani set, těžko hledala na sebevědomě hrající Češku zbraň.

Bejlek povolila o čtyři roky starší rivalce do konce úvodní sady již jen jednu hru, za třicet minut ji získala bez problémů 6:2 a šla do zaslouženého vedení.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V prvních třech gamech druhého dějství byly úspěšnější hráčky na returnu. Dvakrát však přišla o podání svěřenkyně Jakuba Kahouna a prohrávala 1:3.

Od stavu 2:4 ale začala Bejlek přebírat iniciativu. Argentince vzala podruhé v setu servis a srovnala na 4:4. Závěrečné dva gamy se už nesly naprosto jednoznačně v české režii.

Rieraováv nich neuhrála už ani bod a po hodině a 21 minutách hry šla gratulovat své soupeřce k postupu mezi nejlepší čtyři tenistky turnaje.

Semifinálovou vyzyvatelkou Bejlek bude třetí nasazená Panna Udvardyová, která zatím na turnaji nepřišla o jedinou sadu. S Maďarkou se zatím potkala na okruhu jen jednou, v sezoně 2023 vyhrála česká tenistka ve čtvrtfinálovém zápase v Chile po velké bitvě 4:6, 7:6 a 6:4.

Bejlek tak má stále šanci získat svůj letošní čtvrtý turnajový titul z kategorie WTA 125. Zároveň si znovu vylepší své žebříčkové maximum, když se posune na zhruba 73. pozici.

Zatím poslední porážku si připsala v polovině září, kdy nestačila na challengeru v italském Tolentinu na domácí tenistku Nucii Brancacciovou.

Výsledky turnaje WTA 125 v Cali

 

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

10
Přidat komentář
tommr
31.10.2025 00:26
"Watching Sára glide and grind is a constant reminder that each physical trait carries its trade-off, and hers shapes rather than questions the command."

Moh by mi někdo znalej tenhle text přeložit? Asi to je nějaká narážka na její malej vzrůst ale přesnej význam jsem nepochopil ...
Reagovat
Sinuhet1
31.10.2025 00:38
deepl - Při pohledu na Sáru, jak klouže a brousí, si neustále uvědomujeme, že každá fyzická vlastnost má své výhody a nevýhody, a ta její spíše formuje než zpochybňuje velení.
Reagovat
Mony
31.10.2025 00:47
Asi ano...že i v tom malém vzrůstu, když vidíme jak dře a klouže, můžeme najít výhody, které zformují její tenis
Reagovat
Trojchyba_Mat
31.10.2025 00:47
Nejsem překladatel, takže to bude znít asi trošku kostrbatě

Sledovat, jak se Sára klouže a dře, nám neustále připomíná, že každá fyzická vlastnost v sobě má nějaký kompromis. A u ní spíše formuje vedení/ kontrolu, než aby ho/ji zpochybňoval...

Dává to smysl?
Reagovat
Trojchyba_Mat
31.10.2025 00:52
Prostě její nízký vzrůst pro ni není překážkou, ale dokáže ho využít ve svůj prospěch Asi tak bych to napsal
Reagovat
Mony
31.10.2025 00:56
Jasně
Reagovat
Mony
31.10.2025 00:54
Myslím že ani angličan neví , co tím básník chtěl přesně říci
Reagovat
Trojchyba_Mat
31.10.2025 00:54
No
Reagovat
Kandinsky1
31.10.2025 00:54
Něco jako, že i s malým kašpárkem se dá sehrát velké divadlo.
Reagovat
Mony
31.10.2025 00:56
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist