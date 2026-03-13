Šestnáctá výhra! Alcaraz zvládl odvetu s Norriem, v Indian Wells si zahraje o finále
Alcaraz – Norrie 6:3, 6:4
"S jeho stylem mám hodně problém," uvedl Alcaraz po utkání v rozhovoru na kurtu. "Pokaždé, když proti němu hraji, je to pro mě opravdu těžké. Je to trochu matoucí s jeho stylem, jeho forhendem s topspinem, který jde hodně vysoko, a pak bekhendem, který je opravdu plochý a nízký. Někdy je složité proti němu hrát. Hledám ten správný úder. Hrál jsem dobře, solidně a snažil jsem se být agresivní, když to šlo. Jsem rád, že se mi to povedlo dotáhnout do vítězného konce."
Průběh zápasu nabídl několik zajímavých momentů, přesto měl Alcaraz většinu času navrch. První set rozhodly tři brejky v posledních čtyřech gamech. Norrie se ve druhé sadě dostal do vedení 2:0, Alcaraz však odpověděl sérií čtyř vyhraných gamů. Dvaadvacetiletý Španěl si vytvořil deset brejkbolových příležitostí, z nichž čtyři dokázal proměnit.
Alcaraz proměnil svůj čtvrtý mečbol a po hodině a 33 minutách zápas ukončil. V utkání se tradičně opíral o razantní údery od základní čáry, které doplňoval drop shoty a hrou na síti. "V tenise jde o to vybrat si správný úder asi za půl sekundy," vysvětlil Alcaraz, který zaznamenal 19 vítězných forhendů. "Někdy prostě míč pokazím, protože jsem si nevybral správnou možnost. V hlavě mám pět nebo sedm variant a někdy je pro mě těžké zvolit tu správnou."
Díky postupu se Alcaraz stal třetím hráčem v historii, který se dostal do semifinále Indian Wells pětkrát za sebou. Před ním se to podařilo jeho krajanovi Rafaelu Nadalovi (2006–2013) a také Novaku Djokovičovi (2011–2016).
Ve vzájemné bilanci vede Alcaraz nad Norriem 6:3. Šestadvacetinásobný turnajový vítěz se v semifinále utká s Daniilem Medveděvem a bude usilovat o vylepšení své bilance 6:2 proti ruskému soupeři. Alcaraz navíc vyhrál jejich poslední čtyři vzájemná utkání. Ruský tenista si překvapivě snadno poradil s obhájcem titulu a přemožitelem Novaka Djokoviče Britem Jackem Draperem ve dvou setech 6:1, 7:5.
Španělský tenista triumfoval v Indian Wells v letech 2023 a 2024, když v obou finále porazil právě Medveděva.
Výsledky mužské dvouhry na Masters 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře