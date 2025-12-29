Setkání sportovních legend. Djokovičovi předával prestižní cenu hvězdný Ronaldo
Dvě sportovní ikony, jedno pódium. Djokovič a Ronaldo patří mezi nejúspěšnější sportovce historie a v neděli večer se setkali při předávání cen na akci Globe Soccer Awards v Dubaji. Oba už jsou ve velmi pokročilém věku, ale pořád chtějí sbírat úspěchy a překonávat rekordy. A ani jeden z nich zatím na konec kariéry nepomýšlí.
Zatímco Ronaldo přislíbil, že překoná metu tisícovky gólů (momentálně jich má na kontě 956), Djokovič se chce dál prát nejen o grandslamové tituly. Srbský rekordman i přes výrazný pokles fyzické kondice pořád věří, že má šanci se v silné konkurenci prosadit.
Do své bohaté a kompletní sbírky všech možných úspěchů přidal další ocenění, když během celkově 16. ročníku Globe Soccer Awards obdržel novou cenu Globe Sports Award, která se uděluje za celoživotní úspěchy ve sportovním světě.
A cenu mu předával právě Ronaldo. "Pro mě je Novak příkladem dlouhověkosti. Máme podobný příběh. Toto ocenění si zaslouží, protože je příkladem pro minulou generaci a i tu současnou a následující," uvedl portugalský fotbalista.
"Jsem vděčný za jeho slova a za to, že ho můžu nazývat přítelem. Vidíme člověka, který už všechno vyhrál a pořád chce víc. I když každý působíme v jiném sportu, můžeme se navzájem podporovat a ukázat budoucím generacím, že neexistují žádné hranice. Tato cena posílá silnou zprávu. Sport totiž může měnit životy," řekl Djokovič.
Pro Djokoviče už brzy začne další tenisová sezona. Za tři týdny vstoupí do grandslamového Australian Open a o týden dříve se představí na generálce v Adelaide.
