Sezona bez vítězství, přesto Fonseca hlásí: Jsem připravený a plný sebevědomí
Minulý týden přitom zažil Fonseca velké zklamání na turnaji v Buenos Aires, kde vypadl hned v prvním kole, přestože obhajoval loňský titul. Nyní má příležitost na domácí půdě napravit dojem. V rozhovoru pro ATP uvedl, že je na nadcházející výzvu maximálně připraven.
Za pozornost stojí, že v minulém roce Fonseca vypadl v prvním kole s Alexandrem Müllerem, takže letos může při dobrém výsledku získat cenné body do žebříčku. Po problémech se zády zdůraznil, že přichází s maximálním sebevědomím a odhodláním zvrátit nepříznivý vstup do sezony. Výhry se totiž nedočkal na Australian Open ani ve vzmiňovaném Buenos Aires.
"Cítím se dobře. Fyzicky jsem teď stoprocentně v pořádku. Na začátku roku jsem měl nějaké problémy s dolní částí zad, ale teď jsem v pohodě a na kurtu se cítím zase skvěle," uvedl. Už minulý týden přitom tvrdil, že je v dobré formě. V Buenos Aires však podlehl po třísetové bitvě Alejandru Tabilovi.
Fonseca se k utkání vrátil i podrobněji. "V Buenos Aires to byl velmi těsný zápas proti velmi dobrému hráči. Momentálně přemýšlím o jiných věcech. Byla to moje první účast a samozřejmě jsem byl pod trochu větším tlakem, ale myslím, že jsem to zvládl docela dobře. Prostě soupeř hrál výborně. Samozřejmě je na čem pracovat, ale teď se cítím plný sebevědomí," uvedl devatenáctiletý Brazilec.
Na domácím turnaji se očekává bouřlivá atmosféra. "Největší rozdíl oproti turnajům v Evropě je počasí. Je tu větší teplo s větší vlhkostí a myslím, že i fanoušci jsou velmi důležití. Je to součást kultury Argentiny a Brazílie, možná kvůli fotbalu. Hodně fandí. Někdy je to až moc! Ale myslím, že je to skvělá atmosféra a to je na Jižní Americe to nejlepší. Kurty jsou si docela podobné. Buenos Aires se více podobá těm evropským a tady míč letí trochu pomaleji, ale je to také dobré," dodal.
Fonseca dnes vstoupí do turnaje duelem proti krajanovi Thiagu Monteirovi.
