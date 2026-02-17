Sezona bez vítězství, přesto Fonseca hlásí: Jsem připravený a plný sebevědomí

DNES, 19:05
Jaké je to vyhrát v letošní sezoně zápas, brazilský talent Joao Fonseca (19) ještě nepoznal. Mizernou bilanci hodlá prolomit stylově – na domácím turnaji v Rio de Janeiru. "Jsem naprosto připravený a plný sebevědomí,“ hlásí před úvodním zápasem domácí idol.
Joao Fonseca letos na první vítězství stále čeká (© LUIS ROBAYO / AFP)

Minulý týden přitom zažil Fonseca velké zklamání na turnaji v Buenos Aires, kde vypadl hned v prvním kole, přestože obhajoval loňský titul. Nyní má příležitost na domácí půdě napravit dojem. V rozhovoru pro ATP uvedl, že je na nadcházející výzvu maximálně připraven.

Za pozornost stojí, že v minulém roce Fonseca vypadl v prvním kole s Alexandrem Müllerem, takže letos může při dobrém výsledku získat cenné body do žebříčku. Po problémech se zády zdůraznil, že přichází s maximálním sebevědomím a odhodláním zvrátit nepříznivý vstup do sezony. Výhry se totiž nedočkal na Australian Open ani ve vzmiňovaném Buenos Aires.

"Cítím se dobře. Fyzicky jsem teď stoprocentně v pořádku. Na začátku roku jsem měl nějaké problémy s dolní částí zad, ale teď jsem v pohodě a na kurtu se cítím zase skvěle," uvedl. Už minulý týden přitom tvrdil, že je v dobré formě. V Buenos Aires však podlehl po třísetové bitvě Alejandru Tabilovi.

Fonseca se k utkání vrátil i podrobněji. "V Buenos Aires to byl velmi těsný zápas proti velmi dobrému hráči. Momentálně přemýšlím o jiných věcech. Byla to moje první účast a samozřejmě jsem byl pod trochu větším tlakem, ale myslím, že jsem to zvládl docela dobře. Prostě soupeř hrál výborně. Samozřejmě je na čem pracovat, ale teď se cítím plný sebevědomí," uvedl devatenáctiletý Brazilec.

Na domácím turnaji se očekává bouřlivá atmosféra. "Největší rozdíl oproti turnajům v Evropě je počasí. Je tu větší teplo s větší vlhkostí a myslím, že i fanoušci jsou velmi důležití. Je to součást kultury Argentiny a Brazílie, možná kvůli fotbalu. Hodně fandí. Někdy je to až moc! Ale myslím, že je to skvělá atmosféra a to je na Jižní Americe to nejlepší. Kurty jsou si docela podobné. Buenos Aires se více podobá těm evropským a tady míč letí trochu pomaleji, ale je to také dobré," dodal.

Fonseca dnes vstoupí do turnaje duelem proti krajanovi Thiagu Monteirovi.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
pantera1
17.02.2026 19:18
A Brazilskej tlučhuba je připraven a ve skvělé formě narušit nadvládu Vámosáka a Tyroláka. Už se těším .
Reagovat
paddy
17.02.2026 20:10
přesně to mě hned napadlo, kdy jsem to četl
BT smile
ne Bluetooth, ale brazilský tlučhuba smile

já si jedu ten svůj starý spolehlivý analog smile
Reagovat
com
17.02.2026 19:15
Joaoínek smile Zázračné Brazilské dítě smile
Reagovat
PTP
17.02.2026 19:13
V Riu je tlučhubům hej, mohl by ho trochu srovnat Víťa Kopřiva.
Reagovat

