Talent, který měl doplnit Alcaraze a Sinnera, se trápí. Neobhájil titul a dál padá žebříčkem
Tabilo – Fonseca 6:3, 3:6, 7:5
Fonseca měl loni průlomový rok. Hned na Australian Open si připsal skalp hráče TOP 10, v únoru na dvěstěpadesátce v Buenos Aires slavil první titul, na konci roku ovládl ještě halovou pětistovku v Basileji a dostal se do TOP 25 žebříčku. Mnozí odborníci mu tak předpovídali velkou budoucnost a měl být tím, kdo naruší nadvládu Alcaraze a Sinnera. Na to si však bude ještě muset počkat.
Brazilský mladík totiž aktuálně zažívá velmi těžké období. V úvodu sezony ho brzdilo zranění zad, kvůli kterému přišel o přípravné australské turnaje v Brisbane a Adelaide a na grandslamu v Melbourne skončil nečekaně hned v prvním kole.
Do formy se nedostal ani na oblíbené antuce v hlavním městě Argentiny, kde loni slavil premiérový triumf. Hned ve svém úvodním zápase prohrál s nebezpečným Chilanem Tabilem. Dvou a půl hodinovou bitvu rozhodly především dvě dlouhé hry v průběhu třetí sady.
Ve čtvrtém gamu Fonseca smazal čtyři brejkboly a dostal se ke dvěma výhodám, ty ale nevyužil a servis ztratil. Dokázal sice okamžitě srovnat, ale nevyšla mu koncovka zápasu. Za stavu 5:6 odvrátil dva mečboly, měl šanci si vynutit tie-break. Možnost ale zahodil a při třetím mečbolu soupeře zkazil bekhend do sítě.
Prohrál tak už potřetí v řadě a letos je stále bez výhry. V žebříčku tak od začátku roku stále padá. Přišel o 250 bodů za loňský titul a klesl o další čtyři pozice na 37. místo. Nahnat body si však může hned v příštím týdnu na domácím podniku ATP 500 v Riu de Janeiru, kde loni skončil v prvním kole.
