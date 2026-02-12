Talent, který měl doplnit Alcaraze a Sinnera, se trápí. Neobhájil titul a dál padá žebříčkem

DNES, 06:35
ATP BUENOS AIRES - Joao Fonseca (19) byl ještě donedávna mnohými tenisovými odborníky považován za obrovský talent, který by se v letošní sezoně mohl probojovat do TOP 10 a dokonce narušit nadvládu Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. Nyní však Brazilec zažívá velké trápení. Při obhajobě titulu v Buenos Aires padl hned na úvod s Alejandrem Tabilem a prohrál potřetí v řadě.
Joao Fonseca zakončil obhajobu v Buenos Aires hned na úvod (@ ČTK / imago sportfotodienst / Camilla Stolen)

Tabilo – Fonseca 6:3, 3:6, 7:5

Fonseca měl loni průlomový rok. Hned na Australian Open si připsal skalp hráče TOP 10, v únoru na dvěstěpadesátce v Buenos Aires slavil první titul, na konci roku ovládl ještě halovou pětistovku v Basileji a dostal se do TOP 25 žebříčku. Mnozí odborníci mu tak předpovídali velkou budoucnost a měl být tím, kdo naruší nadvládu Alcaraze a Sinnera. Na to si však bude ještě muset počkat.

Brazilský mladík totiž aktuálně zažívá velmi těžké období. V úvodu sezony ho brzdilo zranění zad, kvůli kterému přišel o přípravné australské turnaje v Brisbane a Adelaide a na grandslamu v Melbourne skončil nečekaně hned v prvním kole.

Do formy se nedostal ani na oblíbené antuce v hlavním městě Argentiny, kde loni slavil premiérový triumf. Hned ve svém úvodním zápase prohrál s nebezpečným Chilanem Tabilem. Dvou a půl hodinovou bitvu rozhodly především dvě dlouhé hry v průběhu třetí sady.

Ve čtvrtém gamu Fonseca smazal čtyři brejkboly a dostal se ke dvěma výhodám, ty ale nevyužil a servis ztratil. Dokázal sice okamžitě srovnat, ale nevyšla mu koncovka zápasu. Za stavu 5:6 odvrátil dva mečboly, měl šanci si vynutit tie-break. Možnost ale zahodil a při třetím mečbolu soupeře zkazil bekhend do sítě.

Prohrál tak už potřetí v řadě a letos je stále bez výhry. V žebříčku tak od začátku roku stále padá. Přišel o 250 bodů za loňský titul a klesl o další čtyři pozice na 37. místo. Nahnat body si však může hned v příštím týdnu na domácím podniku ATP 500 v Riu de Janeiru, kde loni skončil v prvním kole.

Výsledky turnaje ATP 250 v Buenos Aires

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Mantra
12.02.2026 06:48
Ten ma jiny starosti. S brazilkama
Reagovat

