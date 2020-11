Shapovalov prohrál počtvrté v řadě, v Sofii nestačil na Albota

Denis Shapovalov si po srpnovém restartu sezony zahrál čtvrtfinále na US Open či semifinále na antukovém Masters v Římě. Odehrál 21 zápasů s bilancí 13-8 a až v posledních dvou vystoupeních neuhrál alespoň set.



21letý Kanaďan se totiž i vinou zdravotních potíží dostal do útlumu. Před čtyřmi týdny v semifinále halového turnaje v Petrohradu ho začaly limitovat bolesti levého ramena a po ztrátě vedení podlehl domácímu Andreji Rubljovovi.



Od té doby nevyhrál a už na třech akcích po sobě skončil hned po svém úvodním vystoupení. V Kolíně nad Rýnem prohrál s Gillesem Simonem, ve Vídni nestačil na Jurije Rodionova, minulý týden místo Masters 1000 v Paříži odpočíval a dnes v Sofii nenašel recept na Radu Albota.



Jednadvacetiletý Kanaďan v duelu se 93. hráčem světa nezaznamenal ani jeden brejk, třikrát přišel o podání a po hodině a čtvrt prohrál 3-6 4-6. Při mečbolu poslal bekhend do autu a jedním praštěním rozlámal raketu.



Dvanáctý hráč světa Shapovalov tak nezakončí sezonu poprvé v kariéře v Top 10. K tomu potřeboval postoupit do finále, které by mu zajistilo i pozici prvního náhradníka pro Turnaj mistrů. Nyní by měl být 'pouze' druhou alternativou po Italu Matteu Berrettinim.







Jediný český zástupce v soutěži Jonáš Forejtek včera v bulharské metropoli absolvoval úspěšnou premiéru na hlavním okruhu a po skalpu Marina Čiliče bude čelit dalšímu zvučnému jménu. Devatenáctiletý Čech v souboji o čtvrtfinále vyzve Richarda Gasqueta, francouzský veterán si dnes poradil 6-3 6-4 s Robertem Carballésem.



Zatímco Shapovalov nepotvrdil roli favorita, jeho krajan Vasek Pospisil se postaral o vyřazení čtvrtého nasazeného Jana-Lennarda Struffa. Přestože využil jen dva z deseti brejkbolů, sám o podání nepřišel ani jednou a zvítězil 6-3 6-4.



Nasazenou dvojkou je Kanaďan Felix Auger-Aliassime, který začne ve středu proti Italu Salvatoremu Carusovi. Třetí nasazený Australan Alex de Minaur bude čelit Rusu Aslanu Karacevovi.

• ATP 250 SOFIE •

Bulharsko, tv. povrch / hala, 389.270 eur

úterní výsledky (10. 11. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Albot (Mold.) - Shapovalov (1-Kan.) 6-3 6-4 Pospisil (Kan.) - Struff (4-Něm.) 6-3 6-4

• Dvouhra - 1. kolo • Gasquet (Fr.) - Carballés (Šp.) 6-3 6-4 Simon (Fr.) - Martin (SR) 6-2 6-2 Sinner (It.) - Fucsovics (Maď.) 6-2 6-4