Síla kreativní vizualizace. Úspěch na US Open jsem si představovala od 15 let, líčila Andreescuová

Do sezony 2019 vstupovala jako osmnáctiletá a 152. hráčka světa. V průběhu roku se však v žebříčku vyšplhala na 4. místo, když vyhrála velké turnaje včetně US Open. A to ještě kvůli zranění čtyři měsíce nehrála. Mladá Kanaďanka Bianca Andreescuová své úspěchy vysvětluje meditačními a vizualizačními cvičeními, slávu na newyorském grandslamu si prý v hlavě promítala od svých 15 let.

Bianca Andreescuová loni prožila průlomovou sezonu, když vyhrála velké turnaje v Indian Wells a Torontu a také zaznamenala první grandslamovou trofej z US Open.



"Myslím, že se všechno dokonale sešlo a byl z toho ten úžasný titul na US Open," vzpomínala Andreescuová ve včerejším rozhovoru pro Tennis Channel Live.



"Začalo to už v Aucklandu, kde jsem porazila několik dobrých hráček. Před New Yorkem mi pomohl Rogers Cup, kde jsem se vracela po dlouhém zranění a nebyla jsem pod tlakem."



Teprve devatenáctiletá Kanaďanka připisuje svou psychickou odolnost a úspěchy každodenním meditačním a vizualizačním rituálům.



"Říká se tomu kreativní vizualizace (technika pozitivního myšlení). Představte si sami sebe v budoucnosti, jak chcete, aby ten moment vypadal. Já si od svých patnácti let představovala US Open. Je to legrační, protože jsem tím vlastně sama sobě vypsala výherní šek na rok 2019. Je to ohromující, ale ukazuje to, jak je tahle technika účinná. Klíčem je vcítit se do dané situace v budoucnosti," vysvětlovala Andreescuová.



Loni vyletěla ve světovém žebříčku na 4. místo a zahrála si na Turnaji mistryň, jenže na něm si poranila koleno a od té doby nehraje.



Hrát prý mohla už v Miami

Letos Kanaďanka opakovaně odložila návrat na kurty, naposledy se na začátku března vzdala i možnosti obhajovat titul v Indian Wells. O body však nepřišla, protože turnaj se nakonec vůbec nekonal kvůli pandemii koronaviru. Nepřišla ani o body za osmifinále v Miami.



"Už jsem měla hrát v Indian Wells, ale pak se mi v tréninku něco stalo a usoudili jsme, že bude lepší ještě s návratem počkat. Mohla jsem být připravená na Miami, takže je smůla, že to všechno kolem té nemoci začalo zrovna v té době. Ale teď to beru tak, že alespoň stoprocentně doléčím koleno. I když si myslím, že doléčené už bylo," potvrdila své pozitivní myšlení.



Současná světová šestka mohla v těchto týdnech a měsících vylepšovat své postavení v žebříčku WTA, neboť na turnajích na antuce a na trávě, které byly letos zrušeny, loni Andreescuová odehrála vinou zranění ramena jediný zápas.



Zatím nejbližší termín obnovení sezony je naplánován na 13. července, nicméně Andreescuová už má jistotu, že nebude obhajovat titul na domácím Rogers Cupu, který se měl letos konat v Montréalu. Body by jí měly zůstat do další sezony.



Kanadská teenagerka každopádně nenechává nic náhodě a jakmile se znovu začne hrát, chce být na návrat připravena v co nejlepší formě. Takto doma posiluje především střed těla.