Šílený rozdíl mezi dvěma největšími rivaly. Alcarazova silná stránka je Sinnerova největší slabina
Rivalita dvou největších mladých hvězd na mužském okruhu je v mnoha ohledech velmi vyrovnaná. Co se různých čísel a statistik týká, těžko bychom hledali něco, v čem jeden z nich dominuje a ten druhý je na úplném dně. Překvapivě však i mezi prvním a druhým hráčem světa může být v nějakém ohledu obrovský rozdíl.
Jedná se o statistiku vyhraných zápasů, které byly delší než tři hodiny a 50 minut. Lídrem tohoto pořadí je Alcaraz, který má úspěšnost 92,3 %. Španěl vyhrál 12 ze 13 takto dlouhých utkání, včetně nedávné pěti a půl hodinové bitvy v semifinále Australian Open s Alexanderem Zverevem. Se Sinnerem uspěl ve všech třech více než čtyřhodinových vzájemných bitvách, předloni i minulý rok na French Open a v roce 2022 na US Open.
Jediný maratonský duel, ze kterého Španěl odcházel jako poražený, odehrál ještě v začátcích své kariéry. Před čtyřmi lety ve třetím kole v Melbourne padl s jiným Italem Matteem Berrettinim až v tie-breaku páté sady.
Naopak pro Sinnera jsou vyčerpávající dlouhotrvající řežby velkou slabinou. Ve své kariéře nedokázal uspět ani v jednom z devíti takových utkání. Ke třem prohrám se španělským rivalem neuspěl ještě s Denisem Shapovalovem, Stefanosem Tsitsipasem, Daniilem Medveděvem, Zverevem, Danielem Altmaierem a naposledy v boji o finále letos v Melbourne s Novakem Djokovičem.
I tato statistika, o které Srb bezpochyby věděl, sehrála rozhodně velkou roli v překvapivém vítězství Djokoviče, který i v 38 letech zvládl více než čtyřhodinový duel lépe. Sinner tak potvrdil, že hrát dlouhé zápasy vůbec neumí a často selže při okamžicích, kdy by měl utkání dotáhnout do vítězného konce.
Proti Srbovi vedl 2:1 na sety a v rozhodujícím dějství nevyužil ani jeden z osmi brejkbolů. Zatímco Djokovič uspěl hned při první nabídnuté šanci na returnu. Ještě větší selhání předvedl Ital v loňském epickém finále pařížského grandslamu proti Alcarazovi, kde zahodil tři mečboly v řadě za stavu 5:3 ve čtvrtém setu.
