Simon odehrál poslední zápas kariéry. Loučil se před domácími fanoušky v Paříži

Gilles Simon si naplánoval odchod z tenisové scény na konec sezony a jako majitel divoké karty v Paříži dvakrát po třísetových bitvách definitivní rozlučku oddálil. V prvním kole totiž porazil bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho a ve druhém nynější světovou jedenáctku Taylora Fritze.

Na kurtu při tom bojoval dohromady bez čtyř minut šest hodin a dnes proti Félixi Augeru-Aliassimemu mu došly síly, takže rozlučkový ceremoniál zorganizovaný francouzskou federací už se tentokrát neodkládal.

Simon hrál na ATP Tour 21 let a vyhrál za tu dobu 14 turnajů, ten poslední před čtyřmi lety v Metách, kde se rodák z Nice radoval z triumfu celkem třikrát v kariéře. Při 61 startech na grandslamech bylo jeho maximem čtvrtfinále na Australian Open (2009) a ve Wimbledonu (2015).

V roce 2010 byl součástí francouzského týmu ve finále Davis Cupu, ale úspěšnější tehdy byli Srbové. Žebříčkového maxima Simon dosáhl v lednu 2009, aktuálně byl 188. tenistou pořadí ATP.

"I'm happy that it was against you" @GillesSimon84 pays tribute to the final opponent of his career - @felixtennis ❤ pic.twitter.com/k4n162qgJO