Siniaková je opět nejlepší deblistkou světa. V čele žebříčku začíná už 116. týden

Kateřina Siniaková se po roce a celkově počtvrté v kariéře posunula na post světové jedničky ve čtyřhře. V čele žebříčku deblistek zahájila celkově 116. týden, déle vládlo jen pět deblistek v čele s Martinou Navrátilovou. Osmadvacetiletá Češka si letos na všech čtyřech grandslamech zahrála minimálně semifinále a na Roland Garros a ve Wimbledonu triumfovala. S Američankou Taylor Townsendovou drží postupovou pozici v boji o start na Turnaji mistryň.

Kateřina Siniaková, jež na US Open vypadla v deblu s taylor Townsendovou v semifinále, v dnešním vydání žebříčku vystřídala v čele pořadí deblistek Novozélanďanku Erin Routliffeovou. Poprvé byla světovou jedničkou v říjnu 2018 po triumfech na French Open a Wimbledonu, tehdy se o první příčku dělila se spoluhráčkou Barborou Krejčíkovou.

"Alespoň něco pozitivního. Jsem moc ráda, že se tam vrátím. Je to něco, proč ten sport taky děláte. Je to pozitivum, které si mohu z tohoto turnaje odnést. Kouká se na to a poslouchá dobře," řekla Siniaková tehdy novinářům v New Yorku. Naposledy byla deblovou jedničkou před rokem.

V čele singlového žebříčku zůstala Polka Iga Šwiateková před šampionkou US Open Arynou Sabalenkovou z Běloruska. Mužům nadále kraluje Ital Jannik Sinner, který pozici jedničky potvrdil triumfem ve Flushing Meadows.

Šwiateková na US Open prohrála ve čtvrtfinále s domácí Jessicou Pegulaovou, jež si po finále v pořadí WTA polepšila na třetí místo. Česká singlová jednička Krejčíková o příčku klesla a je devátá, semifinalistka posledního grandslamu sezony Karolína Muchová po zopakování loňského výsledku si v žebříčku o místo pohoršila a je třiapadesátá.

V mužském pořadí se za Sinnera posunul Němec Alexander Zverev. Novak Djokovič po neúspěšné obhajobě titulu na US Open a vyřazení již ve 3. kole je čtvrtý. Tomáši Macháčovi patří nově 35. pozice a Jiřímu Lehečkovi sedmatřicátá.