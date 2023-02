Siniaková je v Méridě letos podruhé ve druhém kole. Opět po skreči soupeřky

Kateřina Siniaková si zhruba týden po deblovém triumfu na Australian Open při tréninku lehce poranila zápěstí a přišla o start na halovém turnaji v Linci. Nyní už je ale zpátky na kurtech a na novém turnaji WTA 250 v mexické Méridě si připsala druhou letošní singlovou výhru v hlavní soutěži. Opět po skreči soupeřky.



Měsíc a půl poté, co jí v Adelaide vzdala Anastasia Potapovová, nemusela dohrávat ani souboj s Lesjou Curenkovou. Nad Ukrajinkou, s níž v předchozích dvou střetnutích neuhrála ani set, vyhrála úvodní dějství po více než hodině boje 7-5.



Čtvrtá nasazená Češka dvakrát neudržela výhodu brejku, neproměnila čtyři setboly a dovolila soupeřce vyrovnat na 5-5. Následně ale potřetí sebrala soupeřce servis a na druhý pokus při svém servisu sadu ukončila.



O čtvrtfinále, které si naposledy zahrála v polovině září cestou za třetím titulem ve slovinské Portoroži, si Siniaková zahraje s Ysaline Bonaventureovou. S Belgičankou má 26letá rodačka z Hradce Králové vyrovnanou bilanci 1-1, naposledy se však utkaly v roce 2019.



Jednička Linetteová odvracela mečboly, Stephensová letos poprvé vyhrála

Namále měl hned ve svém úvodním vystoupení nejvýše nasazená Magda Linetteová. Polská tenistka v Mexiku prohrávala s Kolumbijkou Camilou Osoriovou 6-7 a 2-5 s mankem brejků, pak ale postupně odvrátila dva mečboly během dvou gamů a nakonec zvítězila 6-7 7-5 6-2.



Ve druhém kole čeká na 21. hráčku světa Linetteovou Panna Udvardyová (h2h 0-0). Maďarka zdolala ve dvou tie-breacích Němku Jule Niemeierovou.

Completes the comeback



Top seed @MagdaLinette fights through a tough test from Osorio in Mexico!#MéridaOpenAKRON pic.twitter.com/0cFfE4SOVi