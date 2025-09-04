Siniaková je ve finále US Open! S Townsendovou si zahrají o třetí společný titul
Siniaková / Townsendová – Kuděrmetovová / Mertensová 6:3, 7:6
Semifinálový souboj dvou párů, které na turnaji do této doby neztratily ani set, začal velmi nervózně z obou stran. Siniaková s Townsendovou vstoupily do zápasu prohraným podáním americké tenistky a ani Mertensové s Kuděrmetovou úvodní game na podání nevyšel, tentokrát o něj přišla Ruska a bylo vyrovnáno.
Česko-americkému páru se vzápětí povedl dokonalý obrat. Poté, co si Siniaková udržela vlastní podání, uspěl americko-český pár znovu na returnu a šel do vedení 4:1. Brejkovou hrozbu musela za stavu 5:3 odvracet Townsendová, dokázala si však poradit a za 36 minut získaly favoritky první set v poměru 6:3.
Pro Kuděrmetovovou s Mertensovou se tak jednalo o vůbec první prohranou sadu na turnaji.
Siniaková s Townsendovou začaly ve velkém stylu i druhý set. Proti nejistě podávající Rusce výborně returnovaly a získaly hned úvodní servis svých soupeřek.
Na servisu se naopak dařilo americké tenistce, která dostávala své soupeřky pod tlak, výměny pak na síti bez větších problémů zakončovala její česká parťačka a výsledkem bylo vedení 2:0.
Za stavu 2:1 pro česko-americký pár si vyžádala na kurt přítomnost fyzioterapeutky Kuděrmetovová, která si nechala ošetřovat oblast okolo pravého ramena.
Ve čtvrtém gamu to byla Siniaková, kdo si poprvé v utkání neudržel servis, a bylo vyrovnáno 2:2. Do konce setu si už ani jedna z tenistek neprohrála servis, o výsledku setu tak musela rozhodnout zkrácená hra.
V té byly k radosti většiny fanoušků jednoznačně lepší Siniaková s Townsendovou, tie-break ovládly 7:3 a mohly se radovat z postupu do finále.
Siniaková s Townsendovou na turnaji tak stále neztratily jediný set. Spolu se radovaly z grandslamového titulu dvakrát – v roce 2024 uspěly ve Wimbledonu, letos slavily titul na Australian Open.
Česká tenistka má zatím ve své sbírce deset deblových grandslamových titulů, jeden přidala v letošním Wimbledonu ve smíšené čtyřhře po boku Nizozemce Sema Verbeeka.
Výsledky ženské čtyřhry na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Jejich finálové soupeřky poznáme za chvíli až skončí druhé semifinále. Tentokrát budu výhru přát páru Dabrowski/Routliffe protože jejich výhra by znamenala že si SinTown udrží první dvě příčky deblovýho žebříčku bez ohledu na finálový výsledek ...
Do finále je rozhodně na čem pracovat, jsem zvědav proti komu to bude. Můžou to být dva úplně odlišné styly...
TT si postupem do finále udržela post světové jedničky. Škoda, že Katka svoje šance dobrovolně hodila do koše