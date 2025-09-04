Siniaková je ve finále US Open! S Townsendovou si zahrají o třetí společný titul

DNES, 00:11
US OPEN - Kateřina Siniaková (29) a Taylor Townsendová (29) si na US Open zahrají o titul. V semifinálovém souboji si poradily s rusko-belgickým párem Veronika Kuděrmetovová (28), Elise Mertensová (29) ve dvou setech 6:3, 7:6. Ve finále se utkají s vítězkami duelu Dabrowská, Routliffeová – Erraniová, Paoliniová.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsedová si na US Open zahrají o titul (@ Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia)

Siniaková / Townsendová – Kuděrmetovová / Mertensová 6:3, 7:6

Semifinálový souboj dvou párů, které na turnaji do této doby neztratily ani set, začal velmi nervózně z obou stran. Siniaková s Townsendovou vstoupily do zápasu prohraným podáním americké tenistky a ani Mertensové s Kuděrmetovou úvodní game na podání nevyšel, tentokrát o něj přišla Ruska a bylo vyrovnáno.

Česko-americkému páru se vzápětí povedl dokonalý obrat. Poté, co si Siniaková udržela vlastní podání, uspěl americko-český pár znovu na returnu a šel do vedení 4:1. Brejkovou hrozbu musela za stavu 5:3 odvracet Townsendová, dokázala si však poradit a za 36 minut získaly favoritky první set v poměru 6:3.

Pro Kuděrmetovovou s Mertensovou se tak jednalo o vůbec první prohranou sadu na turnaji.

Siniaková s Townsendovou začaly ve velkém stylu i druhý set. Proti nejistě podávající Rusce výborně returnovaly a získaly hned úvodní servis svých soupeřek.

Na servisu se naopak dařilo americké tenistce, která dostávala své soupeřky pod tlak, výměny pak na síti bez větších problémů zakončovala její česká parťačka a výsledkem bylo vedení 2:0.

Za stavu 2:1 pro česko-americký pár si vyžádala na kurt přítomnost fyzioterapeutky Kuděrmetovová, která si nechala ošetřovat oblast okolo pravého ramena.

Ve čtvrtém gamu to byla Siniaková, kdo si poprvé v utkání neudržel servis, a bylo vyrovnáno 2:2. Do konce setu si už ani jedna z tenistek neprohrála servis, o výsledku setu tak musela rozhodnout zkrácená hra.

V té byly k radosti většiny fanoušků jednoznačně lepší Siniaková s Townsendovou, tie-break ovládly 7:3 a mohly se radovat z postupu do finále.

Siniaková s Townsendovou na turnaji tak stále neztratily jediný set. Spolu se radovaly z grandslamového titulu dvakrát – v roce 2024 uspěly ve Wimbledonu, letos slavily titul na Australian Open.

Česká tenistka má zatím ve své sbírce deset deblových grandslamových titulů, jeden přidala v letošním Wimbledonu ve smíšené čtyřhře po boku Nizozemce Sema Verbeeka.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Mony
04.09.2025 01:19
Škoda VoMach měli SB
tommr
04.09.2025 00:30
SinTown pokračují v krasojízdě! Dneska vyřídily nebezpečné soupeřky Kudermetova/Mertens a opět na to potřebovaly jen dva sety. Až do stavu 6:3 2:1 hru plně kontrolovaly. Pak si Kudermetka vybrala MTO což je trochu rozhodilo a hra se vyrovnala. V TB už ale zase dominovaly ... smile
Jejich finálové soupeřky poznáme za chvíli až skončí druhé semifinále. Tentokrát budu výhru přát páru Dabrowski/Routliffe protože jejich výhra by znamenala že si SinTown udrží první dvě příčky deblovýho žebříčku bez ohledu na finálový výsledek ...
Liverpool22
04.09.2025 00:36
smile
The_Punisher
04.09.2025 00:36
Ja přeji spíše italkam, protože mám pocit, že vůči nim mají SinTown větší šanci na titul.
tommr
04.09.2025 00:54
já bych řek že porazit můžou oba páry ale stejně tak s nima můžou prohrát. Oba ty páry mi přijdou zhruba na stejný výkonnostní úrovni ...
GaelM
04.09.2025 00:25
První set super, ale ta lehkost z předchozích zápasů tam úplně nebyla a druhý set byl vyloženě o strach. Super že zvládly TB, protože soupeřky (hlavně Kudermetova) se začínaly z toho otřesného začátku zvedat.

Do finále je rozhodně na čem pracovat, jsem zvědav proti komu to bude. Můžou to být dva úplně odlišné styly...

TT si postupem do finále udržela post světové jedničky. Škoda, že Katka svoje šance dobrovolně hodila do koše
