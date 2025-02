Siniaková letos už počtvrté končí v úvodním kole. V Dubaji nenavázala na suverénní kvalifikaci

Marta Kostyuk pokonała Katerinę Siniakovą 6:3, 6:4 i awansowała do drugiej rundy WTA 1000 w Dubaju, gdzie zagra z Sofią Kenin.



Marta Kostyuk beats Katerina Siniakova 6:3, 6:4 and advances to the R2 of WTA 1000 in Dubai, where she will play against Sofia Kenin.#DDFTennis… — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) February 17, 2025