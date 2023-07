Siniaková má trofeje už ze všech povrchů! V Bad Homburgu slaví poprvé na trávě

Nejlepší deblistka světa Kateřina Siniaková si před šesti dny v Berlíně zahrála finále ve čtyřhře a po dlouhé době našla úderovou jistotu i zápasový rytmus. Předtím totiž i vinou zranění zápěstí tři měsíce nevyhrála a v singlu prohrála čtyři zápasy v řadě.

A nárůst formy nyní prodala i ve dvouhře na dalším turnaji na německé trávě v Bad Homburgu, kde si poradila se všemi pěti soupeřkami. Po Italce Elisabettě Cocciarettové, Jevgeniji Rodinové, světové patnáctce Ljudmile Samsonovové a Američance Emmě Navarrové udržela neporazitelnost i v zápase proti Italce Lucii Bronzettiové.

Sedmadvacetiletá Češka si v Německu poradila nejen se soupeřkami, ale i s nevlídným počasím a souvisejícím častým nepříjemným čekáním na zápasy. Náročné měla především poslední tři dny, neboť do večera natahované čtvrteční čtvrtfinále se nedohrálo, v sobotu odpoledne musela absolvovat zápas a půl a bez komplikací se neodehrálo ani sobotní finále.

To začalo s hodinovým zpožděním a Siniaková byla v úvodu lepší hráčkou, byť soupeřka v sobotu postoupila bez boje přes světovou jedničku Igu Šwiatekovou a byla odpočatá. Češka sice na začátku druhé sady přišla o podání, předvedla ale okamžitý rebrejk a po necelé hodině vedla 6:2 a 2:1.

Následně byl zápas kvůli dešti přerušen a tenistky se musely tři hodiny udržovat v provozní teplotě, než se počasí umoudřilo a pořadatelé je pustili zpátky na kurt. Obě si po návratu neudržely podání, ovšem Siniaková pak odskočila do vedení 6:2 a 5:2 a byla blízko triumfu.

Jenže cestu k trofeji si ještě pořádně zkomplikovala. Prohrála 13 fiftýnů v řadě a za stavu 5:5 musela přes shodu zabojovat o udržení servisu. Uspěla, v tie-breaku si vypracovala čtyři mečboly v řadě a ten poslední využila agresivní hrou, kterou donutila Italku k chybě.

First Grass Title!



Siniakova defeats Bronzetti 6-2, 7-6(5) to win her 4th singles title!#BadHomburgOpen | @K_Siniakova pic.twitter.com/16NrubVSyN