Siniaková, Nosková a Menšík jsou favority Zlatého kanára. Titul obhajuje Krejčíková
Dvacetiletý Menšík zaznamenal největší úspěch v březnu, kdy triumfoval na turnaji Masters v Miami. Porazil tam řadu světových hvězd, ve finále zdolal i Srba Novaka Djokoviče. Rodák z Prostějova se posunul v sezoně ze 49. na 19. místo žebříčku a může ukončit patnáctileté čekání na mužského vítěze ankety. Naposledy v ní samostatně triumfoval roce 2010 Tomáš Berdych. V letech 2012 a 2013 uspěl český daviscupový tým.
Bez šancí nemusí být ani o čtyři roky starší Lehečka, který ukončil sezonu na pozici 17. hráče světa a české jedničky. V úvodu roku vyhrál turnaj ATP 250 v Brisbane, poté hrál také finále v Queen´s Clubu a Bruselu. Probojoval se do čtvrtfinále US Open a po něm byl hlavní oporou ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru proti USA, kde porazil Francese Tiafoea a Taylora Fritze.
Mezi ženami se dařilo jednadvacetileté Noskové, která se posunula z 26. místa na životní třinácté. Třikrát se dostala do finále turnajů WTA, druhý titul na elitním okruhu ale nepřidala. V Praze nestačila na Marii Bouzkovou, v Pekingu na Američanku Amandu Anisimovovou a v Tokiu podlehla Švýcarce Belindě Bencicové. Probojovala se také do osmifinále Wimbledonu a pomohla v baráži Poháru Billie Jean Kingové k udržení v elitní skupině.
Hodně vidět byla také Siniaková, která ukončila sezonu popáté v kariéře jako světová jednička v deblu a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové. S Američankou Taylor Townsendovou získala nejprve titul na grandslamovém Australian Open a poté vyhrála ve Wimbledonu smíšenou čtyřhru s Nizozemcem Semem Verbeekem. S Townsendovou se dostala také do finále US Open a semifinále Turnaje mistryň.
Vedle hlavního ocenění budou tradičně vyhlášeni nejlepší hráči v obou kategoriích, nejlepší deblista/deblistka, nejlepší postup v žebříčcích ATP a WTA, tým roku, talent mezi dívkami i chlapci či tenista na vozíčku. Chybět nebude ani Cena ČTS za celoživotní přínos českému tenisu.
