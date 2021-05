Siniaková po derby s Bouzkovou: Bylo to těžký a nervózní z obou stran

Zvládnutý nejdelší game kariéry pomohl Kateřině Siniakové do druhého kola grandslamového Roland Garros. Na pařížské antuce si včera večer poradila v českém souboji s Marií Bouzkovou ve třech setech 6-0 4-6 6-2.

"Bylo to rozhodně těžký a řekla bych nervózní z obou stan. Není nic příjemného se sejít s Češkou hnedka v prvním kole. Jsem moc ráda, jak to dopadlo," řekla Siniaková.

První set Siniaková zvládla bez ztráty gamu a zdálo se, že zápas bude rychlý. Bouzková totiž hrála poprvé po zranění palce z Madridu a s obvázanou rukou. "Vím, že Maruška dlouho nehrála, jak měla smůlu v Madridu, ale bylo to těžké utkání," řekla Siniaková.

Druhý set ale po chybách ztratila. Ve třetím setu šla do vedení 3-1, ale o brejk vzápětí přišla. A pak se hrál více než dvacetiminutový game. "Delší jsem nejspíš nehrála, nedokážu říct," uvedla Siniaková, která v něm proměnila šestý brejkbol. "Bylo to nahoru dolů, zahrály jsme dobře, pak přišly lehké chyby, ale ten game mi pomohl," řekla pětadvacetiletá tenistka.

Siniaková nakonec zápas dotáhla za dvě a půl hodiny do vítězného konce. V Paříži zvládla první kolo počtvrté v řadě, což se jí na žádném jiném grandslamu ve dvouhře nepovedlo. Kouzlo Roland Garros tak v jejím případě dál funguje. "Nejspíš ano," podotkla s úsměvem.

Před cestou na French Open Siniaková porazila v Parmě Serenu Williamsovou. Možná k tomu přispívá i pro letošní antukovou sezonu spolupráce s ruskou trenérkou Jevgenijí Manjukovovou, vítězkou smíšené čtyřhry na French Open z roku 1993.

"Jsem zvyklá hodně trénovat, takže se mi líbí, že jede stejným stylem. Hodně jsme trénovaly a makaly na kurtu i mimo něj. Dodává mi pozitivní energie a nešetří mě," řekla Siniaková, které dál pomáhá i otec.

Před poslední hrou si vyžádala ošetření. V šatně si nechala preventivě zavázat stehenní sval. "Kurty jsou docela kluzké, párkrát jsem podjela a začal mě bolet přední přitahovač. Cítila jsme to víc a víc. Chtěla jsem mít jistotu, že se to nebude zhoršovat. Snad to není nic vážného, když tak budu zase otejpovaná jako vždycky," uvedla Siniaková.