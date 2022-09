Siniaková po triumfu na US Open ožívá! V Portoroži dnes dvakrát vyhrála a je ve finále

Kateřina Siniaková před šesti dny na US Open po boku Barbory Krejčíkové zkompletovala kariérní Grand Slam a vypadá to, že se jí začíná dařit i ve dvouhře. Šestadvacetiletá Češka v Portoroži po cestě do svého teprve druhého čtvrtfinále na turnajích WTA za poslední rok neztratila set, a dokonce se probojovala do svého prvního semifinále i finále na této úrovni po více než roce.

Rodačka z Hradce Králové měla ke čtvrtfinálovému utkání nastoupit už včera, ale déšť ji na kurt pustil až dnes. Deblová světová jednička po více než dvou a půl hodinách boje přetlačila 6-2 3-6 7-6(5) obhájkyni titulu Jasmine Paoliniovou. Postup si sama zkomplikovala, když v rozhodujícím setu ztratila vedení 3-0. Zápas nakonec dospěl do tie-breaku, v němž likvidovala manko 2-4 a 3-5.

A winning ROAR ️@K_Siniakova takes out the defending champion Paolini in a three-set thriller!#WTAPortoroz pic.twitter.com/kH7830txA3 — wta (@WTA) September 17, 2022

Po zhruba dvou hodinách odpočinku nastoupila k semifinále proti kvalifikantce Anně-Leně Friedsamové a také druhý dnešní zápas zvládla. Německou tenistku porazila 6-1 7-5 a posedmé v kariéře postoupila do finále turnaje WTA. Dosud triumfovala v sezoně 2017 v Bastadu a Shenzhenu.

O 3. titul si 26letá Češka zahraje s turnajovou trojkou a úřadující wimbledonskou šampionkou Jelenou Rybakinovou (h2h 2-4). Kazaška v semifinále smetla dvakrát 6-1 Anu Bogdanovou z Rumunska.

O titul ve čtyřhře si v Portoroži zahraje Tereza Martincová, která po boku Ukrajinky Marty Kosťukové zvládla dohrávku pátečního semifinále. Rusko-britskou dvojici Alexandra Panovová a Harriet Dartová porazily 4-6 6-2 10-6.