Siniaková se oklepala ze šokující porážky, Fruhvirtová se trápila s hráčkou šesté stovky

DNES, 10:26
WTA SOUL - Kateřina Siniaková (29) před pár dny nečekaně ztroskotala v prvním kole v mexické Guadalajaře, ale svůj úvodní zápas na další pětistovce v jihokorejském Soulu zvládla. Češka potvrdila v úvodním kole kvalifikačních bojů roli favoritky a přehrála 6:4, 6:4 Astru Sharmaovou. Do finále kvalifikace prošla i Linda Fruhvirtová (20), která se ovšem trápila s hráčkou až šesté stovky žebříčku Boyoung Jeong.
Kateřina Siniaková zvládla vstup do kvalifikace v Soulu (© ČTK / Deml Ondřej)

Siniaková – Sharmaová 6:4, 6:4

Ještě před pár dny startovala Siniaková na stále probíhající pětistovce v Guadalajaře, kde nezvládla roli obrovské favoritky proti deblové specialistce a své bývalé parťačce Storm Hunterové. Další překvapivou porážku ale zatím nepřipustila.

Tři dny po nezdaru v Mexiku začala vítězně v kvalifikaci v jihokorejském Soulu. Také tentokrát měla australskou soupeřku, ale na rozdíl od předchozího duelu recept na postup našla.

Proti Sharmaové nedokázala odvrátit ani jednu ze dvou brejkbolových hrozeb. O výraznější komplikaci se ovšem nejednalo, protože v úvodní sadě od stavu 4:4 suverénně získala oba následující gamy a v následujícím dějství měla ještě jeden pokus duel doservírovat. Utkání trvalo hodinu a 39 minut.

Siniaková startuje v Soulu teprve podruhé v kariéře. Před deseti lety vypadla ve druhém kole a hlavní soutěž by si mohla zahrát i letos. V cestě jí stojí další australská tenistka Talia Gibsonová, s níž rodačka z Hradce Králové změří síly poprvé.

Aktuální deblová světová dvojka může v hlavním losu doplnit krajanku Barboru Krejčíkovou, s níž bude hrát v jihokorejské metropoli deblovou soutěž.

 

Jeong – Fruhvirtová 4:6, 2:6

Nástrahy úvodního kola kvalifikace zvládla i Fruhvirtová. Ani ona však nepředvedla úplně přesvědčivý výkon, dokonce pustila až 558. hráčku světa a domácí divokou kartu Jeong do vedení 4:2. Od té doby však měla utkání relativně pod kontrolou a korejské outsiderce povolila už jen dva gamy.

Starší z talentovaných sester nicméně nemůže být spokojená hlavně se svým servisem. Jeong nabídla celkem deset brejkbolových příležitostí a pětkrát o podání přišla. Navíc spáchala devět dvojchyb a získala jen sedm z 26 bodů po druhém servisu. Zápas nabídl celkem 13 ztracených podání.

Fruhvirtová, která může ve zbytku sezony zabojovat o návrat do TOP 100 žebříčku, bude v neděli usilovat o svou první účast v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu od Wimbledonu. Její soupeřkou bude Chloé Paquetová. S Francouzkou se dosud střetla jen ve finále kvalifikace na US Open 2022 a vyhrála ve třech setech.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
