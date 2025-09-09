Siniaková dostane šanci na reparát. Už posedmé se kvalifikovala na Turnaj mistryň

DNES, 19:30
Kateřina Siniaková (29) si už posedmé v kariéře zahraje na závěrečném vrcholu tenisového roku. Rodačka z Hradce Králové se s americkou parťačkou Taylor Townsendovou kvalifikovala na Turnaj mistryň v saúdskoarabském Rijádu a společně budou usilovat o úspěšný reparát za prohrané loňské finále. Jistotu startu na akci pro osm nejlepších párů sezony mají zatím tři dvojice.
Kateřina Siniaková si opět zahraje na Turnaji mistryň (© ČTK / Deml Ondřej)

Siniaková patří k nejúspěšnějším deblistkám posledních let, což potvrzuje i v letošní sezoně. A ani tentokrát jí start na prestižním Turnaji mistryň neunikne a zajistila si ho s dostatečným předstihem. Znovu po roce si v Rijádu, kde se tato akce poprvé konala loni, zahraje po boku Townsendové.

Rodačka z Hradce Králové na letošním Australian Open získala už 10. grandslamový titul ve čtyřhře žen a ve Wimbledonu poprvé kralovala na této úrovni v mixu. S Townsendovou se jim ale v poslední době moc nedaří a na triumf čekají od únorové Dubaje. Před pár dny nezvládly finále US Open, nicméně pořád jsou v žebříčku světovou jedničkou a dvojkou.

Na Turnaji mistryň bude Siniaková účinkovat celkově posedmé. Úvodních pět startů podnikla po boku krajanky Barbory Krejčíkové, celkem třikrát došly do finále a v roce 2021 kralovaly. Loni se naopak kvalifikovala s Townsendovou a ve finále stejně jako na právě skončeném US Open podlehly Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové.

Siniaková s Townsendovou vedou i pořadí letošní sezony. Na prvním místě mají náskok 165 bodů na Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou. Právě Italky jsou dalšími jistými účastnicemi letošního Turnaje mistryň. Letenku do saúdskoarabského Rijádu si zajistily také vítězky US Open Dabrowská s Routliffeovou.

Další české zastoupení čtyřhra na letošním Turnaji mistryň nejspíše nenabídne. V hodnocení probíhající sezony totiž za Siniakovou následuje až Krejčíková na 45. místě společně s Jelenou Ostapenkovou. Lotyška má šanci bojovat o účast hlavně se Su-Wei Hsieh.

Letošní ročník Turnaje mistryň se uskuteční od 1. do 8. listopadu.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Přidat komentář
com
09.09.2025 19:41
smile Jen aby to nedopadlo jako loni
Reagovat

Nový komentář

