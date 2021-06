Siniaková si v Bad Homburgu po více než třech letech zahraje o titul. Kvitová nedopodávala bitvu s Kerberovou

Kateřina Siniaková ještě nedávno procházela dlouhou krizí, ale s příchodem antuky se herně zvedla a zahrála si čtvrtfinále v Istanbulu, semifinále v Parmě (první semifinále na okruhu WTA od léta 2019) a třetí kolo grandslamového French Open.

Pětadvacetileté Češce se daří i na trávě. Pro generálku před Wimbledonem zvolila nový podnik v německém Bad Homburgu, kde vyřadila Varvaru Gračevovou, ve třech setech nasazenou Jessicu Pegulaovou a v dnešních zápasech porazila 7-5 6-4 domácí nasazenou osmičku Lauru Siegemundovou, které oplatila pět let starou finálovou porážku z finále v Bastadu, a 6-2 6-4 nasazenou Španělku Saru Sorribesovou.

Siniakové se v úvodním dějství dvakrát nepodařilo uhájit náskok brejku, ovšem v koncovce měla navrch. V podobném duchu se nesla i druhá sada, v níž dvakrát nepotvrdila brejk, ale od stavu 3-2 si své podání už pohlídala a za hodinu a tři čtvrtě slavila postup. O pár hodin později nabídla Sorribesové jediný brejkbol, Španělka srovnala na 2-2, nicméně pak už měla zase navrch Siniaková.

"Určitě si myslím, že umím přizpůsobit svou hru na trávu. Můžu využít voleje, co mám z deblu. I když si nemyslím, že tráva patří mezi mé oblíbené povrchy, dokážu na ní hrát. Daří se mi tady hrát agresivně zezadu a dokončit výměny na síti," řekla Siniaková. "Bylo by super přidat třetí titul. Očekávám ve finále velmi těžký zápas. Budu se snažit si to užít. Moc si vážím toho, že mám po dlouhé době čtyři vyhrané zápasy za sebou," dodala.

Siniaková tak postoupila do svého šestého finále, prvního od ledna 2018 a premiérového na trávě. O svůj třetí titul (Shenzhen a Bastad 2017) si mohla zahrát s krajankou Petrou Kvitovou.

Storming into the final ️@K_Siniakova secures her second win today in straight-sets and advances into her first singles final of the year!#BadHomburgOpen pic.twitter.com/x2msCpEkrE — wta (@WTA) June 25, 2021

Kvitová na poslední generálce před Wimbledonem v německém Bad Homburgu hraje svůj první turnaj od French Open, kde si na setkání s médii zranila kotník a musela po výhře v prvním kole odstoupit. Zatímco v úvodních dvou zápasech potřebovala tři sety proti kvalifikantce Katarzyně Piterové i Ann Liové, dnes porazila 6-3 7-6(10) Nadiu Podoroskou, oplatila jí letošní porážku z generálky v Melbourne a zajistila si návrat do Top 10.

Kvitové hrozilo, že i na úvod dnešního programu bude muset do rozhodující sady. Ve druhém dějství totiž neudržela náskok 4-2, v tie-breaku likvidovala setbol a potřebovala celkem pět mečbolů, aby zápas s argentinskou soupeřkou ukončila.

Kvitová se letos do semifinále dostala podruhé (triumf v Dauhá). Do svého 39. kariérní finále však 31letá Češka nepostoupila, když neudržela náskok 6-3 3-1 a za stavu 6-5 v rozhodujícím dějství nedopodávala duel s domácí Angelique Kerberovou. S Němkou si v premiérovém souboji na trávě zhoršila vzájemnou bilanci na 8-7.

Siniaková tak v zítřejším finále vyzve Kerberovou (H2H 1-4). Třiatřicetiletá Němka si zahraje své 31. finále, první po dvou letech a bude usilovat o první titul od Wimbledonu 2018, kde získala svou třetí grandslamovou trofej.

"Hrát dva zápasy za sebou je nezvyklé a jsem zvědavá, jak se budu další den cítit. S Angelique to bylo náročné, boj o každý míč a mělo to kvalitu," uvedla Kvitová, která hrála první turnaj po třítýdenní zápasové pauze, během níž léčila natržený vaz v kotníku z Roland Garros. "Dobré znamení je, že kotník vydržel. To je nejlepší zpráva týdne," pochvalovala si.

Část z odměn za semifinále se Kvitová rozhodla věnovat postiženým oblastem na jihu Moravy po řádění tornáda. "Tohle je jenom zápas, jenom sport. Na světě jsou horší věci, což teď můžeme vidět," řekla světová dvanáctka. "Je to tragédie a není to daleko od mé rodiny a přátel. Je mi to líto. Jsem z toho smutná. Tornádo v Česku je neuvěřitelné. Doufám, že lidi budou v pohodě," uvedla Kvitová, která semifinálovou účastí vydělala v přepočtu 207.000 korun.

Left it all on the court @AngeliqueKerber knocks out the No.1 seed Kvitova with the home crowd behind her!#BadHomburgOpen pic.twitter.com/tM7QfMB8Uy — wta (@WTA) June 25, 2021

České finále na turnajích WTA se hrálo naposledy v sezoně 2015, kdy se uskutečnila hned tři. V Sydney Kvitová porazila Karolínu Plíškovou, na antuce v Praze Karolína Plíšková přehrála Lucii Hradeckou a v New Havenu uspěla Kvitová proti Lucii Šafářové.