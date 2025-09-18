Siniaková urvala bitvu s neoblíbenou soupeřkou. V Soulu zapsala největší letošní čtvrtfinále
Siniaková – Kasatkinová 7:6, 6:2
Kasatkinová má v posledních měsících na své poměry velmi slabé výsledky a od ledna nebyla ani jednou ve čtvrtfinále. Přesto Siniakovou čekal velmi těžký zápas, protože ruská rodačka reprezentující Austrálii nepatří mezi oblíbené soupeřky české tenistky, vyhrála šest z předchozích sedmi soubojů a loni došla v Soulu až do finále.
Siniaková si hned v úvodním gamu prohrála servis, ale pak byla agresivnější a lepší hráčkou a většinou měla v nespočtu dlouhých výměn převahu. Zisk úvodního setu si ovšem pořádně zkomplikovala, když nevyužila brejkbol na 5:1 a následně ztratila vedení 5:2. Tato sada nakonec trvala 73 minut a Siniaková ji zaslouženě urvala až díky výborně odehranému tie-breaku (7:2).
Rovněž ve druhém dějství byla Siniaková o chlup lepší a vypracovala si náskok 5:2. Tentokrát ale měla v zádech dva brejky. A na rozdíl od úvodního setu nadějné vedení nezahodila a po bezmála dvou hodinách boje zápas ukončila hned na první pokus.
Zatímco Kasatkinová nebyla od ledna v žádném čtvrtfinále, Siniaková je letos mezi nejlepší osmičkou na nejvyšším okruhu potřetí. V únoru se podívala do semifinále na menší halové akci v Kluži a nedávno na Livesport Prague Open naopak ve čtvrtfinálové fázi neuspěla.
Pro Siniakovou se jedná o první čtvrtfinálovou účast na podnicích větších než WTA 250 od loňského června, kdy postoupila takto daleko na trávě v Berlíně a Bad Homburgu. Proti světové šestnáctce Kasatkinové vylepšila svou letošní bilanci s hráčkami TOP 20 žebříčku na 3:6. V Soulu odehrála včetně kvalifikace už čtyři zápasy a stále neztratila set.
O druhé letošní a celkově 21. semifinále na nejvyšší tour si Siniaková, která v srpnu triumfovala na turnaji WTA 125 v Polsku, zahraje se Suzan Lamensovou. Nizozemka si vyšlápla na nasazenou pětku Dianu Šnajderovou a je ve svém největším čtvrtfinále v kariéře.
Výsledky turnaje WTA 500 v Soulu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Zdá se že si Katka v Soulu vybírá ten její tradiční jeden dobrej turnaj v sezoně. Katka by si s touhle hrou měla poradit i s Lamensovou ...