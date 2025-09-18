Siniaková urvala bitvu s neoblíbenou soupeřkou. V Soulu zapsala největší letošní čtvrtfinále

WTA SOUL - Kateřina Siniaková (29) odehrála už osmý vzájemný souboj s Darjou Kasatkinovou a svou neoblíbenou soupeřku porazila teprve podruhé. V osmifinále na pětistovce v jihokorejském Soulu urvala i díky zvládnutému drama v úvodním setu vítězství 7:6, 6:2 a zapsala své největší letošní čtvrtfinále.
Kateřina Siniaková porazila Darju Kasatkinovou teprve podruhé (© HAN MYUNG-GU / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Siniaková – Kasatkinová 7:6, 6:2

Kasatkinová má v posledních měsících na své poměry velmi slabé výsledky a od ledna nebyla ani jednou ve čtvrtfinále. Přesto Siniakovou čekal velmi těžký zápas, protože ruská rodačka reprezentující Austrálii nepatří mezi oblíbené soupeřky české tenistky, vyhrála šest z předchozích sedmi soubojů a loni došla v Soulu až do finále.

Siniaková si hned v úvodním gamu prohrála servis, ale pak byla agresivnější a lepší hráčkou a většinou měla v nespočtu dlouhých výměn převahu. Zisk úvodního setu si ovšem pořádně zkomplikovala, když nevyužila brejkbol na 5:1 a následně ztratila vedení 5:2. Tato sada nakonec trvala 73 minut a Siniaková ji zaslouženě urvala až díky výborně odehranému tie-breaku (7:2).

Rovněž ve druhém dějství byla Siniaková o chlup lepší a vypracovala si náskok 5:2. Tentokrát ale měla v zádech dva brejky. A na rozdíl od úvodního setu nadějné vedení nezahodila a po bezmála dvou hodinách boje zápas ukončila hned na první pokus.

Zatímco Kasatkinová nebyla od ledna v žádném čtvrtfinále, Siniaková je letos mezi nejlepší osmičkou na nejvyšším okruhu potřetí. V únoru se podívala do semifinále na menší halové akci v Kluži a nedávno na Livesport Prague Open naopak ve čtvrtfinálové fázi neuspěla.

Pro Siniakovou se jedná o první čtvrtfinálovou účast na podnicích větších než WTA 250 od loňského června, kdy postoupila takto daleko na trávě v Berlíně a Bad Homburgu. Proti světové šestnáctce Kasatkinové vylepšila svou letošní bilanci s hráčkami TOP 20 žebříčku na 3:6. V Soulu odehrála včetně kvalifikace už čtyři zápasy a stále neztratila set.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

O druhé letošní a celkově 21. semifinále na nejvyšší tour si Siniaková, která v srpnu triumfovala na turnaji WTA 125 v Polsku, zahraje se Suzan Lamensovou. Nizozemka si vyšlápla na nasazenou pětku Dianu Šnajderovou a je ve svém největším čtvrtfinále v kariéře.

Výsledky turnaje WTA 500 v Soulu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
tommr
18.09.2025 14:48
A další čistá hra pro soupeřku. Kdyby tam byla místo Báry figurína tak by to vyšlo nastejno ...
tommr
18.09.2025 14:45
A další ztracený podání i když tentokrát Bára uhrála aspoň jeden míček ...
HAJ
18.09.2025 14:48
Asi je po utkání, Bára úplně vypadla z rytmu. Není schopna trefit kurt. Škoda
tommr
18.09.2025 14:42
Bára soupeřku brejkla hned na úvod druhýho setu ale pak prohrála dvě čistý hry za sebou. Dělá opravdu strašný chyby ...
Otmar
18.09.2025 14:35
Bára zahrála hodně míčků jak z "vyšší dívčí", bohužel to nebyly ty klíčové...ty jí utekly. Škoda, nehraje špatně!
HAJ
18.09.2025 14:41
No, teď zahrála 2. game 2. setu úplně hrůzostrašně.
Sinuhet1
18.09.2025 14:33
Bara strida pekne udery s nevynucenymi chybami
tommr
18.09.2025 14:31
tak český finále v Soulu asi nebude. Bára Krejčíková si za stavu 4:5 nedokázala udržet podání a první set prohrála 4:6. U tak zkušený hráčky je to na pováženou ...
Otmar
18.09.2025 13:49
Pro Kateřinu dnes jen slova uznání a obdivu. Hrála znamenitě, nenechala se rozhodit nepříjemnou hrou Kosatky a prostě ji přehrála. Jenom přání jí i sobě, aby se jí takto dařilo častěji až často. Za dnešek klobouček, Kateřino!
tommr
18.09.2025 13:37
Každá výhra potěší ale výhra nad Kasatkinou dvojnásob smile Katka dneska hrála opravdu dobře a s otravnou pinkačkou se dokázala udržet i v delších výměnách ...
Zdá se že si Katka v Soulu vybírá ten její tradiční jeden dobrej turnaj v sezoně. Katka by si s touhle hrou měla poradit i s Lamensovou ...
Mantra
18.09.2025 13:29
