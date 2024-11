Sinner a Zverev jsou na Turnaji mistrů jasnými favority. Očekávané finále můžou zhatit Ruud a Fritz

Sobotní program rozhodne o finalistech letošního ročníku Turnaje mistrů v Turíně. V semifinálových duelech budou plnit roli favorita domácí hvězda Jannik Sinner (23) a dvojnásobný šampion Alexander Zverev (27). Aktuální lídr žebříčku Sinner se večer utká s Casperem Ruudem (25), ještě předtím se střetnou Zverev a Taylor Fritz (27).

Zverev – Fritz | 14:30 SEČ

Alexander Zverev porazil v pátek v posledním zápase skupiny ve dvou setech Carlose Alcaraze, pojistil si post světové dvojky a španělského rivala z Turnaje mistrů vyřadil. Jedná se o jeho už 69. vítězství v probíhající sezoně. Na tolik výher v rámci jednoho tenisového roku naposledy dosáhl Andy Murray (78), když se stal v sezoně 2016 neporaženým šampionem Turnaje mistrů.

Sedmadvacetiletý Němec má sice letos působivá čísla, nicméně oba tituly (na podnicích Masters v Římě a Paříži) vybojoval, aniž by čelil někomu z TOP 10 žebříčku. Skalp Alcaraze na takto velké akci je tak pro něj velmi cenný a v případě triumfu na Turnaji mistrů by jistě nakonec hodnotil letošní sezonu jako velmi povedenou.

Prvenství v Turíně by nebylo takovým překvapením, protože přijel po triumfu na Masters v Paříži, stále neztratil podání a má letos na halových betonech skvělou bilanci 11:2. Jeden ze dvou nezdarů zaregistroval v Laver Cupu právě proti Fritzovi.

Ze všech semifinalistů probíhajícího ročníku je na Turnaji mistrů nejúspěšnější. Finalista letošního French Open zapsal na závěrečném vrcholu sezony už dva triumfy, přestože v semifinále těchto povedených vystoupení musel čelit Novakovi Djokovičovi a Rogerovi Federerovi.

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Paříž, Řím (triumf); Hamburk, French Open (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (triumf)

Bilance: 69:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na halových betonech: 11:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 8:6 (kariérní 54:68)

Bilance v semifinále: 4:5 (kariérní 36:33)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

Zverev – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 17:9

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)

Loňský výsledek: skupina

Bilance v semifinále: 2:1

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále), Paříž (triumf)

Cesta turnajem: Rubljov (6:4, 6:4), Ruud (7:6, 6:3), Alcaraz (7:6, 6:4)

Taylor Fritz si zatím vede na Turnaji mistrů na výbornou. V úvodním zápase využil slabšího výkonu bývalého šampiona Daniila Medveděva, v posledním utkání skupinové fáze si poradil s debutantem Alexem de Minaurem a i při druhém startu postoupil do semifinále.

V letošní sezoně zaznamenal další progres a ukazuje, že se může měřit s kýmkoli na tour. Porážet se mu nedaří pouze dominantní trio v podobě Novaka Djokoviče, Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. V semifinále probíhajícího Turnaje mistrů však 27letý Američan ani na jednoho nenarazí. Na této akci účinkoval pouze předloni a dohrál v semifinále na raketě Djokoviče.

Zmíněné zlepšení je vidět i na jeho bilanci se zástupci TOP 10, letos to má 9:9. Loni zapsal jen tři takto cenné skalpy a před začátkem tohoto roku dohromady osmnáct. Navíc se může pochlubit svým novým maximem na grandslamech, na které dosáhl postupem do finále nedávného US Open.

Aktuální sezonu by mohl zakončit v TOP 5 světového pořadí. Na takový úspěch může dosáhnout jako první Američan od Jamese Blakea v roce 2006. Momentálně se v žebříčku nachází na pátém místě, které je jeho dosavadním maximem.

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Delray Beach (triumf); US Open, Mnichov (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Turnaj mistrů (semifinále)

Bilance: 51:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na halových betonech: 3:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 9:9 (kariérní 27:42)

Bilance v semifinále: 4:2 (kariérní 15:17)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (finále)

Fritz – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 4:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Paříž (2. kolo)

Cesta turnajem: Medveděv (6:4, 6:3), Sinner (4:6, 4:6), De Minaur (5:7, 6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: Fritz vede 6:5, letos 3:1. Zverev se v Turíně prezentuje vynikajícími výkony a má na Turnaji mistrů velmi dobrou historii. Pokud překoná mentální blok z posledních soubojů s Fritzem a bude pokračovat ve skvělém představení na vlastním servisu, tak má jedinečnou šanci přerušit s Američanem sérii porážek.

Fritz měl navrch v posledních třech duelech. Po obratu z 0:2 na sety v osmifinále Wimbledonu se radoval také ve čtvrtfinále US Open. Aby toho nebylo málo, tak zvítězil krátce poté a bez ztráty setu v důležitém utkání v Laver Cupu. Poslední letošní slovo ale může mít favorizovaný Zverev, pokud uspěje v semifinále Turnaje mistrů.

Sinner – Ruud | 20:30 SEČ

Jannik Sinner dorazil do Turína jako největší favorit letošního ročníku Turnaje mistrů a zatím tuto roli zvládá naprosto s přehledem. Ve skupinové fázi nepovolil více než čtyři gamy v jednom setu Daniilovi Medveděvovi, Alexovi de Minaurovi ani Taylorovi Fritzovi.

Třiadvacetiletý Ital prožívá jasně nejlepší sezonu kariéry a letos dominuje na tvrdých površích. Pokud nepočítáme odstoupení v průběhu Masters v Madridu, tak odehrál v tomto roce 13 turnajů na nejvyšším okruhu a na 11 z nich prošel alespoň do semifinále. Sedm semifinálových účastí pak přetavil v triumf.

Aktuální lídr žebříčku je jediným semifinalistou letošního Turnaje mistrů, který bojoval o finále v Turíně i loni. Už před rokem tady exceloval, ale vítězstvím i v posledním zápase skupiny pustil do vyřazovacích bojů Novaka Djokoviče a pak s ním prohrál ve finále. Letos se může stát prvním italským šampionem závěrečného vrcholu sezony.

Bývalý šampion Next Gen ATP Finals je na halových betonech hrozbou celou kariéru a potvrzuje to i letos, kdy má včetně triumfu na exhibici v Rijádu stoprocentní úspěšnost 11:0. Pokud se podíváme na jeho celková čísla, tak disponuje na krytých hardech vynikající bilancí 91:26.

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Šanghaj, US Open, Cincinnati, Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf); Peking (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (triumf)

Bilance: 68:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na halových betonech: 8:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 15:5 (kariérní 37:32)

Bilance v semifinále: 8:3 (kariérní 22:11)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (triumf)

Sinner – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 8:2

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 1:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: De Minaur (6:3, 6:4), Fritz (6:4, 6:4), Medveděv (6:3, 6:4)

Casper Ruud se začal po US Open extrémně trápit a ani na jedné akci nedokázal vyhrát více než jeden zápas. Na Turnaji mistrů však parádně využil příznivých okolností, když porazil nemocného Carlose Alcaraze i trápícího se Andreje Rubljova a postoupil ze druhého místa do semifinále.

Na halových podnicích ATP není obvykle hrozbou, nicméně na Turnaji mistrů prošel i při třetím startu do vyřazovacích bojů. Zatímco před třemi lety podlehl v semifinálové fázi Daniilovi Medveděvovi, o rok později porazil Andreje Rubljova a padl až ve finále s Novakem Djokovičem.

Tato sezona je z pohledu 25letého Nora nevyrovnaná. Zatímco v úvodní polovině exceloval a mimo jiné získal na pětistovce v Barceloně svůj nejcennější titul, po skončení French Open se výkonnostně i výsledkově propadl. V aktuálním roce má skvělou bilanci 6:3 s hráči TOP 10 a vyhrál jediný letošní souboj se světovou jedničkou, konkrétně s Djokovičem ve třech setech na Masters v Monte Carlu.

Ruud – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Barcelona (triumf); Monte Carlo, Acapulco, Los Cabos (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Turnaj mistrů (semifinále)

Bilance: 51:24

Bilance z posledních 10 zápasů: 2:8

Bilance na halových betonech: 3:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 6:3 (kariérní 16:28)

Bilance v semifinále: 5:2 (kariérní 23:14)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (osmifinále)

Ruud – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 7:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 1:1

Generálka: Stockholm (čtvrtfinále), Basilej (1. kolo), Paříž (2. kolo), Méty (osmifinále)

Cesta turnajem: Alcaraz (6:1, 7:5), Zverev (6:7, 3:6), Rubljov (6:4, 5:7, 6:2)

Vzájemná bilance: Sinner vede 2:0 (na sety 4:0 a oba zápasy se uskutečnily na halovém betonu). Ruud už postupem do semifinále předčil veškerá očekávání, protože byl před cestou do Turína v mizerné formě a kryté hardy nejsou jeho zrovna oblíbeným prostředím. Sinner letos na tvrdých površích exceluje a zaslouženě půjde do tohoto utkání jako obrovský favorit.

Přehled dvouhry | Přehled čtyřhry