Sinner jde po zdravotním problému na oblíbeného soupeře, Šwiateková se chystá nadělit další výprask

Středeční program na letošním Australian Open bude ve znamení zbylých čtvrtfinálových duelů. Obhájce titulu a světová jednička Jannik Sinner se tentokrát utká s oblíbeným soupeřem, s poslední domácí nadějí Alexem de Minaurem totiž vyhrál všech osm soubojů. Vítěz bude v pátek čelit Benovi Sheltonovi, nebo debutantovi ve čtvrtfinále grandslamů Lorenzovi Sonegovi. Iga Šwiateková je zatím v Melbourne naprosto suverénní a její další soupeřkou bude Emma Navarrová. Rozjetá Madison Keysová vyzve v duelu bývalých členek TOP 10 Elinu Svitolinovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 22. 1.

Čtvrtfinále mužů

Shelton (21-USA) - Sonego (It.) | Rod Laver Arena (04:30 SEČ)

Sinner (1-It.) - De Minaur (8-Austr.) | Rod Laver Arena (09:30 SEČ)



Čtvrtfinále žen

Keysová (19-USA) - Svitolinová (28-Ukr.) | Rod Laver Arena (01:30 SEČ)

Navarrová (8-USA) - Šwiateková (2-Pol.) | Rod Laver Arena (03:00 SEČ)

Shelton – Sonego | 04:30 SEČ

Ben Shelton neměl v ani jednom ze čtyř zápasů na letošním Australian Open výrazně výkonnostně navrch, ovšem v Melbourne potvrzuje, že na těch největších turnajích umí v klíčových momentech vytáhnout svůj nejlepší tenis. To mu umožnilo zvládnout každé ze čtyř utkání bez nutnosti absolvovat rozhodující sadu. Postupně si poradil s Brandonem Nakashimou, Pablem Carreňem, Italem Lorenzem Musettim a veteránem Gaëlem Monfilsem (skreč).

Dvaadvacetiletý Američan potvrzuje svou sílu na grandslamech i teď v Melbourne Parku. Předloni se stal nejmladším americkým semifinalistou US Open od roku 1992 a nyní je nejmladším Američanem od bývalé světové jedničky Andyho Roddicka (2003-04), který na Australian Open zaznamenal už dvě čtvrtfinálové účasti.

Ve čtvrtfinále letošního ročníku australského majoru navíc nemusí čelit žádné výraznější hrozbě a půjde do utkání se soupeřem figurujícím mimo TOP 50 žebříčku. Má tak jedinečnou příležitost zapsat své druhé grandslamové semifinále. V předchozích čtvrtfinále na této úrovni čelil krajanům Tommymu Paulovi a Francesovi Tiafoeovi a pět ze šesti čtvrtfinálových nezdarů na hlavní tour utrpěl proti někomu z TOP 50 pořadí.

Vizitka Bena Sheltona. (@ Livesport / Enetpulse)

Shelton – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 4:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 0:0 (kariérní 32:17)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Shelton – Australian Open

Kariérní bilance: 10:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023, 2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Auckland (osmifinále)

Cesta turnajem: Nakashima (7:6, 7:5, 7:5), Carreňo (6:3, 6:3, 6:7, 6:4), (16) Musetti (6:3, 3:6, 6:4, 7:6), Monfils (7:6, 6:7, 7:6, 1:0 skreč)

Lorenzo Sonego se musel po cestě do čtvrtfinále vypořádat hned se dvěma velmi talentovanými a rozjetými teenagery. Devětadvacetiletý Ital dokázal najít recept na Joaa Fonsecu i Learnera Tiena, kteří se mu postarali o vyřazení Daniila Medveděva a Andreje Rubljova.

V posledních dvou sezonách předváděl nestabilní výkony, často měl potíže s potvrzováním role favorita a jeho kariéra stagnovala. Výsledek na probíhajícím Australian Open by ho ovšem mohl nakopnout, jelikož si zahraje své první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. V minulosti se dostal do osmifinále majorů třikrát a neuspěl na French Open 2020, ve Wimbledonu 2021 ani na French Open 2023.

Za poslední dva roky sice mnohokrát nepotvrdil roli favorita, nicméně proti hráčům TOP 20 často dokázal svou výkonnost pozvednout. Od začátku předloňské sezony prohrál s takto vysoko postavenými soupeři 23 z 28 soubojů, ovšem ve většině z nich držel s favoritem krok a sebral set třeba Jannikovi Sinnerovi, Carlosovi Alcarazovi, Daniilovi Medveděvovi a Alexanderovi Zverevovi.

Vizitka Lorenza Sonega. (@ Livesport / Enetpulse)

Sonego – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 6:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 6:2

Bilance proti hráčům TOP 20: 0:0 (kariérní 13:46)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Sonego – Australian Open

Kariérní bilance: 10:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Hongkong (osmifinále), Auckland (osmifinále)

Cesta turnajem: Wawrinka (6:4, 5:7, 7:5, 7:5), Fonseca (6:7, 6:3, 6:1, 3:6, 6:3), Marozsán (6:7, 7:6, 6:1, 6:2), Tien (6:3, 6:2, 3:6, 6:1)

Vzájemná bilance: 1:1. Sonego umí být se svým nejlepším tenisem nebezpečný, což mimo jiné ukázal už i například proti rekordmanovi Novakovi Djokovičovi. Takových výkonů ale u něj najdeme jen velmi málo a mnohem stabilnější a na grandslamech úspěšnější Shelton si zaslouží pozici favorita.

Sinner – De Minaur | 09:30 SEČ

Jannik Sinner předvedl loni jednu z nejlepších sezon v tenisových dějinách a zaznamenal během ní pouhých šest porážek, přičemž v některých prohraných duelech nebyl stoprocentně fit. Další takový nezdar mohl zaznamenat v osmifinále Australian Open proti neoblíbenému protivníkovi Holgerovi Runemu, jelikož do něj nenastupoval v ideální fyzické kondici. V úvodu třetího dějství čelil brejkbolům, ale všechny hrozby zlikvidoval a pak už měl na kurtu převahu a zvítězil ve čtyřech setech.

Třiadvacetiletý Ital musí zdravotní problém co nejdříve vyřešit, pokud chce v Melbourne úspěšně obhájit loňský triumf. Ideální fyzickou kondici totiž bude možná potřebovat už ve čtvrtfinále s De Minaurem, který se obvykle prezentuje velkou bojovností a vynikající obranou. "Zranění to není, ale necítil jsem se dobře. Konzultace s lékařem mi pomohla," řekl Sinner po postupu do čtvrtfinále.

Ve čtvrtfinále grandslamů se mu dlouho nedařilo a přes tuto fázi se poprvé dostal až ve druhé polovině předloňské sezony. Na majorech prohrál úvodní čtyři čtvrtfinále v letech 2020-22, ovšem po skončení US Open 2023 prožívá životní období a z posledních pěti čtvrtfinálových duelů na této úrovni čtyři vyhrál. To zahrnuje loňské triumfy na Australian Open a US Open.

Jeho výkony a výsledky v posledním roce připomínají dominanci Novaka Djokoviče. Dokonce se podobně jako srbský rekordman velmi pohodlně vyhřívá na postu světové jedničky. Navíc je stejně jako Djokovič velmi konzistentní, loni postoupil na všech 14 klasických turnajích na nejvyšším okruhu alespoň do čtvrtfinále. Tato série zatím pokračuje i v letošním tenisovém roce, který zahajuje až teď v Melbourne.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 4:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 4:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 40:32)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:5)

Sinner – Australian Open

Kariérní bilance: 19:4

Nejlepší výsledek: triumf (2024)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Jarry (7:6, 7:6, 6:1), Schoolkate (4:6, 6:4, 6:1, 6:3), Giron (6:3, 6:4, 6:2), (13) Rune (6:3, 3:6, 6:3, 6:2)

Alex de Minaur zlomil osmifinálové prokletí na domácím grandslamu a poprvé v kariéře se probil do čtvrtfinále Australian Open. Aktuálně osmý hráč světa využil velmi příznivého losu a ve čtyřech zápasech ztratil dohromady jediný set. Jasným favoritem byl proti Boticovi van de Zandschulpovi, Tristanovi Boyerovi, Franciscovi Cerúndolovi i Alexovi Michelsenovi. V Melbourne je prvním domácím čtvrtfinalistou od Nicka Kyrgiose v roce 2015, který tehdy v této fázi nestačil na Andyho Murrayho.

Pětadvacetiletý Australan měl dlouho potíže s překročením osmifinálové fáze na grandslamech. V poslední době se mu to však daří pravidelně a už na čtvrtém majoru v řadě prošel mezi nejlepší osmičku. Navázal tak právě na Sinnera, který je jediným dalším tenistou, jenž včetně probíhajícího Australian Open postoupil na posledních čtyřech grandslamech do čtvrtfinále.

Teď se pokusí poprvé překonat čtvrtfinálovou bariéru na podnicích velké čtyřky. V této fázi má bilanci 0:3 a neuhrál ještě ani jeden set. Na US Open 2020 prohrál s Dominicem Thiemem a loni neuspěl na French Open proti Alexanderovi Zverevovi ani na US Open proti Jackovi Draperovi a ve Wimbledonu ke čtvrtfinále vůbec nenastoupil. Také tentokrát to bude mít těžké, protože ještě nikdy neporazil světovou jedničku na grandslamu a celkově to má s lídry žebříčku 1:5.

Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport / Enetpulse)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 6:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 18:50)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:3)

De Minaur – Australian Open

Kariérní bilance: 18:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: United Cup (bilance 2:0)

Cesta turnajem: Van De Zandschulp (6:1, 7:5, 6:4), Boyer (6:2, 6:4, 6:3), (31) F. Cerúndolo (5:7, 7:6, 6:3, 6:3), Michelsen (6:0, 7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Sinner vede 8:0 (na sety 17:1) a De Minaurovi povolil set pouze v úvodním souboji v Sofii 2020. Australan obvykle proti nejlepším hráčům postrádá zbraně, zejména těm, kteří disponují takovou palebnou silou jako Sinner. De Minaurovy šance se zvýší, pokud Sinner nestihne vyřešit zdravotní problém z předchozího zápasu, protože Australan má po bezproblémovém postupu do čtvrtfinále mnohem více sil než Holger Rune a obecně se nebojí delších výměn ani dlouhých utkání. De Minaur navíc bude mít bouřlivou podporu publika.

Keysová – Svitolinová | 01:30 SEČ

Madison Keysová využila zdravotní indispozice předloňské finalistky Jeleny Rybakinové a po roce a půl prošla do čtvrtfinále na grandslamech. O postup bojovala hodinu a 49 minut a bývalou wimbledonskou šampionku a jednu z největších favoritek letošního Australian Open porazila 6:3, 1:6, 6:3. Aktuální neporazitelnost tak protáhla na devět utkání.

Devětadvacetiletá Američanka má na kontě už 11 výher v letošní sezoně, téměř polovinu co za celý loňský rok (24). Díky současné formě je v Melbourne Parku od začátku jedním z černých koňů a dorazila po čtvrtfinále v Aucklandu a svém devátém triumfu na okruhu WTA, který vybojovala v Adelaide po skalpech čtyř aktuálních členek TOP 20 pořadí.

Bývalá finalistka US Open už má se čtvrtfinálovými duely na grandslamech dost zkušeností. V této fázi podniků velké čtyřky disponuje bilancí 6:4. Konkrétně na Australian Open to má 2:1, v letech 2015 a 2022 se probojovala až do semifinále a v obou případech v něm prohrála s pozdější šampionkou.

Vizitka Madison Keysové. (@ Livesport / Enetpulse)

Keysová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf)

Bilance: 11:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 11:1

Bilance proti hráčkám TOP 30: 7:0 (kariérní 100:99)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:4)

Keysová – Australian Open

Kariérní bilance: 31:10

Nejlepší výsledek: semifinále (2015, 2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 2:1

Generálka: Auckland (čtvrtfinále), Adelaide (triumf)

Cesta turnajem: Liová (6:4, 7:5), Ruseová (7:6, 2:6, 7:5), (10) Collinsová (6:4, 6:4), (6) Rybakinová (6:3, 1:6, 6:3)

Elina Svitolinová si v osmifinále poradila s Veronikou Kuděrmetovovou a uhájila svou neporazitelnost proti ruským soupeřkám, která trvá už dva roky. Bývalou světovou devítku a nyní 75. hráčku pořadí přehrála za necelou hodinu a půl 6:4, 6:1 a zajistila si své 12. kariérní grandslamové čtvrtfinále (3:8), třetí v Melbourne Parku (0:2).

Před zhruba dvěma roky se 30letá Ukrajinka vrátila po mateřské pauze a okamžitě se rozjela. Bývalá světová trojka došla předloni do semifinále Wimbledonu a do čtvrtfinále French Open a loni se znovu podívala mezi nejlepší osmičku ve Wimbledonu. Na probíhajícím Australian Open absolvuje své první soutěžní zápasy od US Open a po operaci chodidla.

O semifinále Australian Open bojovala dvakrát a recept nenašla na Elise Mertensovou v ročníku 2018 ani Naomi Ósakaovou o rok později. Od začátku loňské sezony prohrála devět z 12 soubojů se zástupkyněmi TOP 20 žebříčku a tuto statistiku mírně vylepšila vítězstvím 2:6, 6:4, 6:0 nad světovou čtyřkou Jasmine Paoliniovou teď v Melbourne.

Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 4:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 4:0

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:0 (kariérní 75:88)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:8)

Svitolinová – Australian Open

Kariérní bilance: 29:11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018-19, 2025)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Cirsteaová (6:4, 6:4), Dolehideová (6:1, 6:4), (4) Paoliniová (2:6, 6:4, 6:0), V. Kuděrmetovová (6:4, 6:1)

Vzájemná bilance: Keysová vede 3:2. Naposledy se potkaly před třemi lety právě na australské půdě, v prvním kole v Adelaide měla navrch ve dvou setech Američanka. Svitolinová vyhrála dvě z předchozích tří střetnutí na grandslamech, konkrétně na Australian Open a US Open v roce 2019. Rozjetá Keysová je favoritkou.

Navarrová – Šwiateková | 03:00 SEČ

Emma Navarrová se na třetím grandslamu po sobě probojovala do čtvrtfinále a konkrétně na Australian Open snad ani těžší cestu mezi nejlepší osmičku mít nemohla. Aktuální světová osmička je druhou ženou v historii turnaje (Jelena Dokičová v roce 2009), která vyhrála všechny čtyři úvodní zápasy až po třísetové bitvě.

Třiadvacetiletá Američanka má za sebou jasně nejlepší sezonu kariéry okořeněnou postupy do čtvrtfinále ve Wimbledonu a do semifinále na US Open. V posledních týdnech se však trápila a na generálkách před Australian Open vyhrála jen jeden ze tří duelů. V Melbourne ovšem dokázala najít recept na Peyton Stearnsovou, Xiyu Wang, Ons Jabeurovou i Darju Kasatkinovou.

Na Australian Open debutovala teprve loni a skončila ve třetím kole. Ve čtvrtfinále letošního ročníku má na dosah historický zápis a může se stát nejmladší Američankou od Venus Williamsové (1998-99), která v tomto dějišti zvládla sedm z úvodních osmi kariérních duelů. Konkrétně s hráčkami TOP 2 pořadí má poloviční úspěšnost 2:2.

Vizitka Emmy Navarrové. (@ Livesport / Enetpulse)

Navarrová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 5:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 5:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 5:9)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Navarrová – Australian Open

Kariérní bilance: 6:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Stearnsová (6:7, 7:6, 7:5), Xiyu Wang (6:3, 3:6, 6:4), Jabeurová (6:4, 3:6, 6:4), (9) Kasatkinová (6:4, 5:7, 7:5)

Iga Šwiateková pokračuje na Australian Open v suverénním útoku na šestý grandslamový titul. Třiadvacetiletá Polka v osmifinále deklasovala 6:0, 6:1 lucky losera Evu Lysovou, proti níž odvrátila oba brejkboly a na kurtu strávila jen hodinu. Ve čtyřech zápasech ztratila dohromady pouhých 11 gamů a o servis naposledy přišla v úvodním kole s Kateřinou Siniakovou.

Druhá polovina loňské sezony se jí vůbec nepovedla. Ve Wimbledonu senzačně vypadla již ve třetím kole a na US Open ztroskotala ve čtvrtfinále. Poté přišla kvůli dopingovému trestu o celou asijskou tour a na Turnaji mistryň se nedostala ze skupinové fáze. Přesto teď v Melbourne Parku usiluje o návrat na post světové jedničky.

Ve čtvrtfinále grandslamů má solidní bilanci 6:3 a pět ze šesti postupů do semifinále dotáhla až k titulu. Poslední triumf na jakékoli úrovni slavila loni na French Open, kde dokonala hattrick. Na Australian Open je ve čtvrtfinále teprve podruhé, v roce 2022 v něm udolala 4:6, 7:6, 6:3 Kaiu Kanepiovou a pak neuspěla v semifinále.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 8:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 8:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 45:20)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:3)

Šwiateková – Australian Open

Kariérní bilance: 21:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: United Cup (bilance 4:1)

Cesta turnajem: Siniaková (6:3, 6:4), Šramková (6:0, 6:2), Raducanuová (6:1, 6:0), Lysová (6:0, 6:1)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 1:0. Na nejvyšším okruhu změří síly poprvé, dosud se utkaly jen v dubnu 2018 v prvním kole na antukové akci W100 v Charlestonu a Polka tehdy domácí naději deklasovala 6:0, 6:2. Šwiateková je letos v Melbourne naprosto suverénní a dá se očekávat, že vyčerpané Navarrové uštědří další debakl.

Středeční program

ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Keysová (19-USA) - Svitolinová (28-Ukr.)

2. Navarrová (8-USA) - Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Shelton (21-USA) - Sonego (It.) / nejdříve v 04:30 SEČ

4. Sinner (1-It.) - De Minaur (8-Austr.) / nejdříve v 09:30 SEČ



KIA ARENA (od 01:00 SEČ)

1. vozíčkáři

2. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Mladenovicová/S. Zhang (9-Fr./Čína) / nejdříve v 03:00 SEČ



COURT 11 (od 01:00 SEČ)

1. Mosejczuk (USA) - Derepasko (9-)

2. Sonobeová (4-Jap.) - Stuseková (16-Něm.) / nejdříve v 02:30 SEČ

3. J. Kovačková (11-ČR) - Pohánková (SR)

4. De Marchi/Rejchtman Vinciguerra (7-It./Švéd.) - Kouame/Santamarta (4-Fr./Šp.)

5. A. Kovačková/J. Kovačková (5-ČR) - Sonobeová/Stojsavljevicová (1-Jap./Brit.)



COURT 13 (od 01:00 SEČ)

1. Barrosová (Braz.) - Cudžiokaová (Jap.)

2. Milič (Srb.) - Bernet (8-Švýc.)

3. A. Kovačková (12-ČR) - K. Penicková (6-USA)

4. Exsted/Kumstát (2-USA/ČR) - Johnston/Willwerth (8-USA)

5. Krejčová/Valdmannová (4-ČR) - Stuseková/Vujovičová (8-Něm./Srb.)



COURT 15 (od 01:00 SEČ)

1. Kumstát (1-ČR) - Kouame (13-Fr.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

