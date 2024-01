Sinner je favorit ve svém prvním finále na majorech, Medveděv zabojuje o titul v Melbourne už potřetí

V rámci 15. hracího dne letošního ročníku Australian Open se budou rozdávat poslední trofeje. Daniil Medveděv (27) nastoupí ke svému již třetímu finále v Melbourne Parku. O svůj druhý triumf na grandslamových podnicích bude bývalý šampion US Open bojovat s Jannikem Sinnerem (22), který se do finále majorů dostal poprvé v kariéře. Italský mladík prohrál s ruským tenistou úvodních šest soubojů, ale v posledních třech měl navrch.

Jannik Sinner (4.) - Daniil Medveděv (3.) | Rod Laver Arena (09:30 SEČ)

Jannik Sinner pokračuje na letošním Australian Open v životní formě z posledních měsíců. Ve svém premiérovém semifinále v Melbourne dominoval 6:1, 6:2, 6:7, 6:3 proti mizerně hrajícímu obhájci titulu a světové jedničce Novakovi Djokovičovi, který všech 10 předchozích postupů do semifinále úvodního grandslamu roku přetavil v triumf a je nejúspěšnějším hráčem tohoto turnaje. Favorizovanému Srbovi nenabídl i díky vlastnímu skvělému výkonu ani jeden brejkbol.

Dvaadvacetiletý talent porazil lídra žebříčku Djokoviče na betonech už potřetí za velmi krátkou dobu. Spolu s Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem je jediný, kdo dokázal Srba skolit na grandslamu, v Davisově poháru a také na Turnaji mistrů. V historii Australian Open je prvním italským finalistou.

"Porazit Novaka zrovna tady v Melbourne pro mě hodně znamená, ale vím, že turnaj ještě neskončil. Finále je až v neděli," řekl Sinner. "Nezáleží na tom, jak je to velký turnaj. Věděl jsem, že to bylo jen semifinále a po něm titul nevyhrajete. Těším se na neděli a uvidíme, co nastane," řekl Sinner.

Ve druhé půlce loňské sezony se rodák z Innichenu rozjel do fantastické formy, poprvé vyhrál podnik Masters a alespoň jednou porazil všechny ostatní členy TOP 4 žebříčku. Navíc famózní závěr roku zakončil triumfem v Davis Cupu, v němž byl pro svou zemi hlavní oporou. Do letošní sezony vstupuje až na Australian Open a po cestě do finále ztratil pouze jeden set, ačkoli narazil na dva zástupce TOP 10 (Djokoviče a Andreje Rubljova) a světovou patnáctku Karena Chačanova.

"Myslím, že vloni a zejména na konci roku jsem začal věřit, že bych mohl dosáhnout dobrých výsledků i na grandslamech. Pořád to ale musíte předvést i na kurtu." Přestože je ve finále grandslamu poprvé, zůstává v klidu. "Pokud to nepřijde letos, bude to příští rok. A když to nebude příští rok, tak to nastane v ten další," konstatoval Sinner.

Na hlavní okruh prorazil už v roce 2020, ale v rychlejším a výraznějším progresu mu bránily neustálé zdravotní problémy. V posledních měsících ovšem zaznamenal obrovský pokrok ve všech směrech, začal se více prosazovat proti nejlepším hráčům světa a zařadil se mezi hlavní adepty na grandslamové tituly. Tuto roli potvrzuje hned na letošním Australian Open.

Po skončení loňského Wimbledonu zvládl 11 z 12 soubojů s hráči TOP 10. Jediný nezdar zaregistroval na Turnaji mistrů, kde až do finálového duelu s Djokovičem exceloval. Výrazně tak vylepšil svou bilanci s takto vysoko postavenými protivníky, předtím to měl 13:26 a jen dva skalpy vybojoval v semifinálové či finálové fázi.

Ve finálových zápasech se mu daří celou kariéru napříč všemi úrovněmi, na nejvyšším okruhu disponuje bilancí 10:4. Polovinu ze čtyř proher zapsal na začátku loňské sezony právě proti Medveděvovi, ovšem v závěru stejného roku ho předčil ve finále ve Vídni i Pekingu.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 6:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 6:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:0 (kariérní 24:27)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 10:4)



Jannik Sinner - Australian Open

Kariérní bilance: 14:4

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Van De Zandschulp (6:4, 7:5, 6:3), De Jong (6:2, 6:2, 6:2), (26) Báez (6:0, 6:1, 6:3), (15) Chačanov (6:4, 7:5, 6:3), (5) Rubljov (6:4, 7:6, 6:3), (1) Djokovič (6:1, 6:2, 6:7, 6:3)

Daniil Medveděv byl ve finále Australian Open 2022 velmi blízko k vítězství nad Rafaelem Nadalem. Luxusní náskok však zahodil a trvalo mu zhruba rok, než se vyhrabal z celkem pochopitelné krize, která po promarněné šanci na další grandslamový titul následovala. O dva roky později se znovu pokusí splnit si sen a vyhrát úvodní grandslam sezony. Vůbec poprvé v kariéře nepotkává ve finále majorů někoho z Big Three.

V semifinále letošního ročníku Australian Open narazil na svého neoblíbeného protivníka Alexandera Zvereva. Mezi 27letým Rusem a nejlepším německým tenistou panuje obrovská rivalita a není žádným tajemstvím, že se nemají v lásce. O to byl jejich 19. souboj, nicméně první na grandslamech, pikantnější. A o drama žádný ze sledujících nepřišel, Medveděv totiž zlikvidoval po dvou vyhraných tie-breacích manko dvou setů a v rozhodujícím dějství dominoval. Potvrdil tak, že má proti Zverevovi psychickou převahu.

Za sebou má pořádně vyčerpávající cestu do finále a může být proti Sinnerovi, který ztratil pouze jeden set, ve značné nevýhodě. V polovině ze šesti zápasů musel do rozhodující sady, dvakrát otáčel stav 0:2 na sety a pouze v jednom utkání mu stačila tři dějství.

"Mentálně jsem stoprocentně silnější, než jsem byl před turnajem. Teď vím, že jsem schopen věcí, o kterých jsem si možná myslel, že nedokážu," řekl Medveděv. "Asi je lepší být ve finále po výhrách ve třech nebo čtyřech setech. Po fyzické stránce je to lepší cesta. Já jsem ale hrdý na to, co jsem dokázal. Těším se na finále a dám do toho znovu sto procent," doplnil Rus.

Bývalý lídr žebříčku měl v minulosti asi největší smůlu na soupeře v grandslamových finále. Za sebou jich má pět a pokaždé v něm narazil na někoho z Big Three (Novak Djokovič, Nadal a Roger Federer). Na druhou stranu v nich posbíral velmi cenné zkušenosti, které se mu mohou v tomto finále ohromně hodit. Předloni tady v Melbourne byl pár gamů od vítězství nad Nadalem, proti němuž před pěti lety na US Open zlikvidoval manko dvou setů. Porazit dokázal pouze nervózního Djokoviče na US Open 2021, Srba tehdy dělila jediná výhra od kalendářního Grand Slamu.

Zatímco Sinner je prvním italským finalistou Australian Open, rodák z Moskvy si zahraje finále v Melbourne Parku už potřetí. Znovu se pokusí stát se prvním ruským šampionem australského majoru od roku 2005, kdy Marat Safin přehrál domácího Lleytona Hewitta. Ročník 2005 byl až do toho aktuálního posledním, kdy ve finále Australian Open neúčinkoval nikdo z Big Three.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 6:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 6:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:0 (kariérní 43:41)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:4)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 20:16)



Daniil Medveděv - Australian Open

Kariérní bilance: 27:7

Nejlepší výsledek: finále (2021-22, 2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve finále: 0:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Atmane (5:7, 6:2, 6:4, 1:0 skreč), Ruusuvuori (3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0), (27) Auger-Aliassime (6:3, 6:4, 6:3), Borges (6:3, 7:6, 5:7, 6:1), (9) Hurkacz (7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4), (6) Zverev (5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3)

Oba finalisté si triumf na probíhajícím Australian Open zaslouží. Sinner hraje v Melbourne jednoznačně v nejlepší formě a v posledních měsících patří k tomu nejlepšímu, co může mužský tenisový okruh nabídnout. Medveděv je zase v posledních letech druhým nejlepším hráčem na hardových grandslamech, na těchto akcích zaostává pouze za Novakem Djokovičem. Navíc si finále v Melbourne zahraje už potřetí, před třemi lety prohrál s Djokovičem a předloni s Rafaelem Nadalem.

Vzájemná bilance: Medveděv vede 6:3. Ještě zhruba před osmi měsíci v soubojích se Sinnerem dominoval. Italskému mladíkovi se však povedlo přerušit sérii šesti porážek a vyhrát všechna tři střetnutí ve druhé půlce loňské sezony. Sinner se prezentuje lepší formou a je velkým favoritem, nicméně hodně důležité bude to, jak psychicky zvládne své první finále na grandslamech, se kterým nemá na rozdíl od soupeře žádnou zkušenost. Medveděv navíc Sinnera už šestkrát porazil a určitě může uspět znovu, pokud má tedy dostatek fyzických sil.

Program 15. hracího dne

ROD LAVER ARENA (od 05:00 SEČ)

1. L. Kičenoková/Ostapenková (11-Ukr./Lot.) - S. Hsieh/Mertensová (2-Tchaj-wan/Belg.)

2. Sinner (4-It.) - Medveděv (3-) / nejdříve v 09:30 SEČ

Výsledky dvouhry mužů na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.