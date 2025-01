Sinner měl potíže s outsiderem a po 106 dnech ztratil set. Fritz předvedl další demolici

AUSTRALIAN OPEN - Jannik Sinner (23) ve druhém kole Australian Open překvapivě přišel o sérii 29 vyhraných setů a poprvé po 106 dnech dovolil soupeři získat sadu. Obhájce titulu a největší favorit ale odpor Tristana Schoolkatea (23) zlomil a domácího outsidera nakonec přehrál snadno 4:6, 6:4, 6:1, 6:3. Taylor Fritz (27) zapsal další suverénní vítězství, když zničil kvalifikanta Cristiana Garína (28).

Sinner – Schoolkate 4:6, 6:4, 6:1, 6:3

Jannik Sinner v loňské sezoně dominoval na tvrdých površích a je zaslouženě světovou jedničkou a také největším favoritem Australian Open. Zatímco loni prošel do semifinále bez ztráty jediné sady, letos klopýtl už ve druhém kole. Proti jednoznačnému outsiderovi Tristanovi Schoolkateovi překvapivě potřeboval více než tři dějství.

V úvodu utkání nehrál s dostatečnou intenzitou a nevěděl si s domácím hráčem startujícím na divokou kartou, který se velmi často tlačil na síť, rady. Po 47 minutách tak zaznamenal svou první ztrátu setu po 106 dnech. Jeho vítězná série se zastavila na čísle 29.

V sedmém gamu druhé sady se však vývoj zápasu úplně otočil. Sinner zapsal brejk čistou hrou, rozehrál se k velmi solidnímu výkonu a Australan, jehož žebříčkovým maximem je 167. místo, naopak začal postupně odpadat.

"Vždycky je těžké hrát proti hráči, kterého moc dobře neznám. Tristan výborně servíroval. Se svým výkonem jsem ale spokojený a jsem rád, že jsem postoupil. Nemůžete to brát jako samozřejmost a musíte se soustředit v každém zápase," řekl v rozhovoru na kurtu Sinner, který nebude od následující sezony nadále spolupracovat s koučem Darrenem Cahillem.

Úřadující šampion obou hardových grandslamů a Turnaje mistrů je v Melbourne Parku pod velkým tlakem. Poprvé totiž obhajuje grandslamový titul, a navíc se stále musí vypořádávat s dopingovou kauzou z loňského roku, za kterou ho kritizují fanoušci, novináři i samotní hráči. Ta se uzavře až v dubnu, kdy CAS po odvolání Světové antidopingové agentury rozhodne o tom, zda dostane trest, či nikoli. WADA žádá zákaz činnosti na jeden až dva roky.

Sinner naposledy prohrál dohraný zápas s někým figurujícím mimo TOP 100 žebříčku na konci sezony 2021, když ve Stockholmu nestačil na bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho. Po skončení US Open 2023 prožívá nejlepší období své kariéry, do něhož spadá i loňský triumf na Australian Open. Ten vybojoval po semifinálové výhře nad nejlepším hráčem tohoto turnaje Novakem Djokovičem a obratu z 0:2 na sety ve finále s Daniilem Medveděvem.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Jeho další překážkou v cestě za obhajobou loňského prvenství bude Marcos Giron (H2H 1:0). Američan je ve třetím kole grandslamů teprve potřetí v kariéře, v minulosti neuspěl na French Open v letech 2021 a 2023. Se zástupci TOP 5 žebříčku prohrál všech devět soubojů, dokonce nezískal ani set.

Fritz – Garín 6:2, 6:1, 6:0

Naprosto suverénní představení zatím předvádí Taylor Fritz. Američan ztratil v úvodních dvou zápasech dohromady jen osm gamů. Po krajanovi Jensonovi Brooksbymu zničil i bývalou světovou sedmnáctku a aktuálně až 150. hráče světového pořadí Cristiana Garína. Oběma navíc uštědřil potupného kanára.

Úřadující finalista US Open se zdržel na kurtu jen hodinu a 24 minut a každý set získal maximálně za půl hodiny. Soupeři, který musel začít v Melbourne Parku už v kvalifikaci, nenabídl ani jednu brejkbolovou šanci a v utkání využil sedm z devíti vlastních brejkbolů.

Finanční odměnu 82 000 dolarů (dva miliony korun) za vítězství v prvním kole se rozhodl věnovat obětem požárů v Kalifornii. "Je to to nejmenší, co můžu udělat. Jižní Kalifornie je mým domovem a v Los Angeles jsem nějakou dobu žil," řekl rodák z Rancho Santa Fe. "Je šílené, co se stalo. Kdo můžete, tak přispějte," vyzval.

Fritzovi velmi dlouho trvalo, než se na grandslamech poprvé dostal do druhého týdne. Povedlo se mu to až v roce 2022 právě na Australian Open a od té doby je celkem pravidelným účastníkem závěrečných kol na těchto akcích. Na všech čtyřech loňských majorech prošel minimálně do osmifinále a na domácí půdě v New Yorku prohrál až ve finále s Jannikem Sinnerem.

Dá se očekávat, že v dalším kole už to tak snadné mít nebude. Narazí totiž na zkušeného veterána Gaëla Monfilse. I druhý vzájemný souboj se uskuteční v Melbourne Parku, před šesti lety Fritz zvítězil ve čtyřech setech.

Monfils senzačně ovládl generálku v Aucklandu a ve vítězné sérii čítající už sedm zápasů pokračuje na Australian Open. Bývalý šestý hráč světa začal pětisetovou bitvou s krajanem Giovannim Mpetshim Perricardem a ve druhém kole měl mnohem méně práce, když si poradil 7:5, 6:3, 7:6 s Danielem Altmaierem. V sobotu bude usilovat o svou premiérovou účast ve druhém týdnu grandslamů přesně po třech letech.



