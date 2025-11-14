Sinner na domácím Turnaji mistrů nepolevil. Jeho neskutečná neporazitelnost pokračuje
Sinner – Shelton 6:3, 7:6
Úvodní souboj předloni v Šanghaji, kam Sinner dorazil po náročném programu, vyhrál Shelton. Od té doby je ale jejich vzájemná bilance na jednu bránu. Ital včetně právě skončeného duelu ve skupinové fázi probíhajícího Turnaje mistrů přehrál Američana už poosmé v řadě a vyhrál s ním 19 setů po sobě.
Hned po prvním gamu šel Sinner do vedení o brejk a za celý zápas musel řešit jen jednu komplikaci na servisu, když se Shelton ve čtvrté hře dostal k brejkbolu. Favorit jej zlikvidoval a náskok si nakonec uhájil.
Ve druhé sadě Shelton vzdoroval o trochu víc. Za stavu 4:5 odvrátil v kritickém gamu mečbol a nakonec si vynutil tie-break. Ve zkrácené hře se ale ukázala síla Sinnera v těchto podmínkách a italský tenista vyhrál tie-break snadno 7:3.
Sinner porazil v předchozích dnech Félixe Augera-Aliassimeho i Alexandera Zvereva, ani jednomu nepovolil set a už před tímto utkáním měl jistotu prvenství ve skupině Björna Borga. Na Turnaji mistrů vyhrál již osm utkání v řadě a dál obhajuje loňský titul.
Sice už přišel o možnost zakončit sezonu na postu světové jedničky, nicméně může dál prodlužovat dechberoucí neporazitelnost na halových betonech. Ta trvá už skoro dva roky a čítá 29 vyhraných zápasů v řadě. Poslední nezdar utrpěl ve finále Turnaje mistrů 2023 proti Novakovi Djokovičovi.
V semifinále se Sinner utká s Alexem de Minaurem. Jeho největší rival Carlos Alcaraz se soupeře dozví až večer po skončení souboje mezi Zverevem a Augerem-Aliassimem.
Shelton hrál stejně jako Sinner už jen o vyšší finanční odměnu a body do žebříčku. Na rozdíl od soupeře u něj bylo jisté, že svůj debut na Turnaji mistrů zakončí již ve skupinové fázi. V případě vítězství by uzavřel sezonu jako americká žebříčková jednička.
Ve skupině prohrál všechny tři duely. Recept nenašel ani na Zvereva, proti němuž měl tři setboly v řadě, a Augera-Aliassimeho, se kterým prohrál velmi těsnou bitvu.
