Sinner obstál ve velmi těžké zkoušce. V Miami je ve čtvrtfinále a pokračuje v parádní sérii
Sinner – Michelsen 7:5, 7:6
Začátek osmifinálového zápasu v Miami nabídl přehlídku rychle udržených podání. Skvěle hrající Michelsen v úvodních třech gamech na servisu neztratil ani míček a Sinnera trápil svou agresivní hrou. Také Ital byl však naprosto suverénní a po prvních osmi hrách byl stav nerozhodný.
V devátém gamu se však Sinner zlepšil na returnu a vypracoval si tři brejkboly v řadě. Američan ale šance svého soupeře smazal především skvělým podáním a dostal se na shodu. Po chybě z forhendu ale nabídl soupeři další brejkbol. Tentokrát vytáhl skvělý bekhend po lajně a game ještě otočil. Po vítězném voleji zvýšil na 5:4.
Promarněných šancí ale Ital litovat nemusel. Znovu zaútočil hned v další hře na příjmu a tentokrát už brejkbol proměnil. Sadu následně s přehledem dopodával. Pomohl si v ní celkem pěti esy a na prvním servisu ztratil jediný míček.
V úvodu druhé sady Michelsen poprvé v zápase uhrál na příjmu více než jeden bod, k premiérovému brejkbolu se však nedostal. Za stavu 1:2 Sinner zazářil dvěma kraťasy za sebou, první byl naprosto perfektní a po tom druhém dohrál výměnu na síti a vyrovnal.
V šestém gamu se Ital dostal do obrovských problémů a čelil třem brejkbolům v řadě. První ještě dokázal odvrátit svým 20. vítězným úderem. Druhou šanci už ale Michelsen i kvůli skvělému returnu využil a dostal se do vedení o dvě hry.
Za stavu 5:3 však nedokázal sadu dopodávat. Udělal dvě nevynucené chyby a prohrával 15:40. První brejkbol soupeře ještě odvrátil vítězným forhendem po lajně, při druhém ale diktoval tempo Sinner a skvělým forhendem inside-in získal brejk zpět. Ital následně přidal čistou hru, po 12. esu získal třetí game v řadě a srovnal na 5:5.
Set nakonec musel rozhodnout tie-break. Ten začal neskutečnou výměnou, ve které druhý hráč světa předvedl famózní obranu, doběhl kraťas a následně trefil bekhendový prohoz po čáře. Minibrejk ale okamžitě ztratil. Američan poté trefil 17. vítězný úder a po chybě Itala se dostal do vedení 3:1.
Ani to mu ale nestačilo. Sinner opět zvedl svůj výkon, za stavu 4:4 zahrál vítězný return a opět ukázal svou sílu v důležitých okamžicích. Hned při prvním mečbolu trefil skvělý servis a po hodině a 41 minutách postoupil do čtvrtfinále.
Druhý hráč světa tak v Miami zvládl první těžkou zkoušku a prodloužil svou fantastickou vítěznou sérii vyhraných setů na podnicích Masters. Aktuálně už jich získal 28 v řadě. Ve čtvrtfinále se utká s vítězem duelu mezi Francesem Tiafoem a Terencem Atmanem.
