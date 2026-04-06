Sinner pokračuje v dominanci i na antuce. V Monte Carlu ztratil tři hry a zahájil útok na trůn
Sinner – Humbert 6:3, 6:0
Sinner bez problémů zvládl náročný přechod na antuku a na Masters v Monte Carlu si snadno poradil s Francouzem Humbertem. Na tisícovkách tak protáhl svou famózní sérii, když vyhrál už 18 zápasů a 36 setů v řadě.
Ital v zápase od začátku jasně dominoval. V páté hře poprvé sebral soupeři servis a dostal se do vedení. Za stavu 4:2 brejkbol nevyužil, přesto úvodní sadu zakončil druhým brejkem, když v devátém gamu využil hned první setbol. Na vlastním podání ztratil pouhých pět míčků.
Ve druhé sadě předvedl Ital ještě daleko jednoznačnější jízdu. Humberta doslova přejel a za pouhých 23 minut mu nadělil potupného kanára. Sinner využil hned první mečbol, když Francouz poslal forhend do sítě. na postup do osmifinále tak potřeboval pouhých 65 minut. Jeho dalším soupeřem bude buď Tomáš Macháč, nebo Francisco Cerúndolo.
Aktuálně druhý hráč světa tak potvrdil svou letošní dominanci na podnicích Masters a ukázal, že dokáže zvládnout i rychlý a náročný přesun na antuku. Právě oranžová drť je jeho nejméně oblíbeným povrchem. Loni na ní sice hrál finále v Římě i na French Open, na velkou trofej však zatím nedosáhl.
A právě zde v Monte Carlu, kde byl v minulosti pouze dvakrát v semifinále, by své čekání na jeden z těchto titulů rád ukončil. Pokud by se mu to podařilo, přeskočí v žebříčku svého největšího rivala a loňského šampiona Alcaraze a stal by se znovu světovou jedničkou. Španěl do turnaje vstoupí taktéž dnes duelem proti Báezovi.
Výsledky turnaje Masters 1000 v Monte Carlu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
