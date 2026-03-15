Sinner pošesté v řadě skolil Zvereva. V Indian Wells postoupil do premiérového finále
Sinner – Zverev 6:2, 6:4
Sinner si připsal první brejk v páté hře. Ital získal do konce setu podání Zvereva ještě podruhé. Po forhendové chybě Němce ovládl sedmý game a odskočil do vedení 5:2. Druhý hráč světa následně sadu bez větších potíží dopodával a po pouhých 32 minutách hry se přiblížil k premiérovému finále v Indian Wells.
Zverev pokračoval v nepřesvědčivém výkonu i na startu druhé sady a nabídl soupeři další dva brejkboly. Ty ještě dokázal odvrátit a třemi vyhranými míči v řadě se dostal na výhodu. Sinner si však dvakrát v řadě došel pro vítězný volej na síť, kde byl dosud stoprocentní, a vypracoval si třetí brejkbol. Němec však v důležitý moment trefil sérii perfektních podání a game si udržel.
Sinner ustál těžký game za stavu 2:3, kdy se nemohl spolehnout na první servis. Za stavu 30:30 vytáhl skvělý kraťas, přesto musel o podání bojovat přes shodu. Zverev následně vytáhl skvělý vítězný return a vypracoval si první brejkbol v zápase. Ten Ital odvrátil esem a po chvíli srovnal na 3:3.
To druhého hráče světa nakoplo a v následujícím gamu potřetí v zápase sebral soupeři servis. Následně brejk potvrdil a zvýšil na 5:3. Ve vyrovnaném devátém gamu se při podání Zvereva ještě k mečbolu nedostal. Při vlastním servisu otočil nepříznivý vývoj pomocí dvou es a hned při první šanci zápas ukončil.
Pro Sinnera byl dříve německý tenista velmi neoblíbeným soupeřem. Naposledy s ním však prohrál na US Open před třemi lety, kdy padl v pětisetové bitvě. Od té chvíle vyhrál šest vzájemných duelů v řadě a bilanci otočil na 7:4. Navíc proti němu získal posledních osm setů.
Sinner si ve svém prvním finále v Indian Wells zahraje o titul buď se zdejším dvojnásobným šampionem a největším rivalem Alcarazem, nebo s ve skvělé formě hrajícím Medveděvem. Oba jsou aktuálně na vítězné vlně. Španěl letos neprohrál žádný z 16 zápasů a Rus ovládl podnik v Dubaji a vyhrál posledních devět utkání.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Poť woe!
vzájemné zápasy jsou sice 7-4 pro Sinnera, ale ten vyhrál posledních 6 soubojů (od r. 2024, kdy začal dominovat na Tour)
bohužel ne vždy se při analýze h2h zohledňuje kontext a vytvářejí se pak nesprávné závěry
vzpomeňme na bilanci s Meďourem 9:7 (v tom 0:6 a 9:1) nebo s Djokovičem 8:5 (v tom 0:4 a 8:1)
po dnešku můžeme Zvereva označit za Sinnerovu děvku I. kategorie
a opět se ukázal rozdíl mezi panem Alcnerem a zbytkem pole
nutno férově uznat, že Zverev je v rámci zerogen úspěšnější nula než Tsitsipas
co říci závěrem?
Šášo, žádný šašek z cirkusu ti nesahá ani po kotníky