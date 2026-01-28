Sinner půjde na Djokoviče! Sheltona přehrál rozdílem třídy a protáhl neskutečnou sérii
Sinner – Shelton 6:3, 6:4, 6:4
Sinner ve čtvrtfinále trápil Sheltona hned v prvním gamu na returnu a vracel Američanovi i ta nejrychlejší podání. V dalším hře už byl Ital úspěšný a po využité až čtvrtého brejkbolu soupeřův servis prolomil. Druhý hráč světa nadále pokračoval v dominanci, ve výměnách od základní čáry byl jasně lepší a měl dvě další šance jít do vedení 5:1.
Shelton se ale z těžké situace dostal a snížil. Na returnu už však žádnou šanci neměl a ztrátu sady neodvrátil. Sinner set zakončil vítězným forhendem a následně trefil eso. Na servisu získal posledních 14 míčků v řadě. Na prvním podání za celý set ztratil jen dva body, trefil více vítězných úderů, spáchal méně chyb a na síti byl úspěšný v 10 z 11 případů.
Utkání měl Ital pod kontrolou i ve druhé sadě, ve které hned ve třetím gamu znovu získal Sheltonův servis. Američan následně sahal po srovnání. Žádný ze tří brejkbolů ale nevyužil a k dalším už se nedostal. Sinner po získané druhé sadě pomalu odkráčel na lavičku a zdálo se, že není stoprocentně fit, přestože to na jeho hře nebylo znát.
Podobný scénář, jako v prvních dvou sadách, se opakoval i ve třetím dějství. Dva brejkboly v pátém gamu Sinner ještě nevyužil. Za stavu 4:4 už ale uspěl, když soupeř mu podání daroval dvojchybou. Následně zápas dopodával, v Melbourne si připsal již 19 vítězství v řadě.
Sinner potvrdil, že našel na američanovu hru jasný recept. Vyhrál totiž už deváté vzájemné střetnutí v řadě a během nich získal všech 22 setů. Jediný duel s Sheltonem prohrál před třemi lety na rychlém tvrdém povrchu na Masters v Šanghaji.
V semifinále Ital narazí v souboji posledních dvou šampionů Australian Open na zdejšího rekordmana a desetinásobného vítěze Djokoviče, který zde stále útočí na 25. triumf na majorech. Srba zde vyřadil ve stejné fázi před dvěma lety, kdy si zde dokráčel pro svůj premiérový grandslamový vavřín. Sinner vyhrál posledních pět vzájemných duelů, tři z toho na podnicích velké čtyřky.
