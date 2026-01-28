Sinner půjde na Djokoviče! Sheltona přehrál rozdílem třídy a protáhl neskutečnou sérii

AUSTRALIAN OPEN - Jannik Sinner (24) ve čtvrtfinále Australian Open předvedl další skvělý výkon a znovu potvrdil, že na hru Bena Sheltona (23) našel velmi účinný recept. Ital zvítězil rozdílem třídy 6:3, 6:4, 6:4 a s Američanem protáhl neskutečnou sérii, když s ním vyhrál už 22 setů v řadě. Šampion posledních dvou ročníků se v semiifnálovém šlágru utká se zdejším desetinásobným vítězem Novakem Djokovičem.
Jannik Sinner s Benem Sheltonem znovu neztratil set (@ REUTERS/Edgar Su)

Sinner – Shelton 6:3, 6:4, 6:4

Sinner ve čtvrtfinále trápil Sheltona hned v prvním gamu na returnu a vracel Američanovi i ta nejrychlejší podání. V dalším hře už byl Ital úspěšný a po využité až čtvrtého brejkbolu soupeřův servis prolomil. Druhý hráč světa nadále pokračoval v dominanci, ve výměnách od základní čáry byl jasně lepší a měl dvě další šance jít do vedení 5:1.

Shelton se ale z těžké situace dostal a snížil. Na returnu už však žádnou šanci neměl a ztrátu sady neodvrátil. Sinner set zakončil vítězným forhendem a následně trefil eso. Na servisu získal posledních 14 míčků v řadě. Na prvním podání za celý set ztratil jen dva body, trefil více vítězných úderů, spáchal méně chyb a na síti byl úspěšný v 10 z 11 případů.

Utkání měl Ital pod kontrolou i ve druhé sadě, ve které hned ve třetím gamu znovu získal Sheltonův servis. Američan následně sahal po srovnání. Žádný ze tří brejkbolů ale nevyužil a k dalším už se nedostal. Sinner po získané druhé sadě pomalu odkráčel na lavičku a zdálo se, že není stoprocentně fit, přestože to na jeho hře nebylo znát.

Podobný scénář, jako v prvních dvou sadách, se opakoval i ve třetím dějství. Dva brejkboly v pátém gamu Sinner ještě nevyužil. Za stavu 4:4 už ale uspěl, když soupeř mu podání daroval dvojchybou. Následně zápas dopodával, v Melbourne si připsal již 19 vítězství v řadě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner potvrdil, že našel na američanovu hru jasný recept. Vyhrál totiž už deváté vzájemné střetnutí v řadě a během nich získal všech 22 setů. Jediný duel s Sheltonem prohrál před třemi lety na rychlém tvrdém povrchu na Masters v Šanghaji.

V semifinále Ital narazí v souboji posledních dvou šampionů Australian Open na zdejšího rekordmana a desetinásobného vítěze Djokoviče, který zde stále útočí na 25. triumf na majorech. Srba zde vyřadil ve stejné fázi před dvěma lety, kdy si zde dokráčel pro svůj premiérový grandslamový vavřín. Sinner vyhrál posledních pět vzájemných duelů, tři z toho na podnicích velké čtyřky.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

22
paddy
28.01.2026 13:31
snad je zdravotní stav stabilizovaný a užijeme si kvalitní závěr turnaje smile
Mayo
28.01.2026 13:20
Máme tu novú big3

Alcaraz
Sinner
Shelton

Krisboy
28.01.2026 13:22
PTP
28.01.2026 13:25
Alcaraz, Sinner, Sincaraz
chlebavevaju
28.01.2026 13:13
Nemohli by rovnou posílat Alcaraze se Sinnerem do finále? Hrát celý turnaj od prvního kola je úplně zbytečné, když je finále pokaždé stejné. Mužský tenis je momentálně strašná nuda. Taková dominance tu nebyla ani za éry velké trojky, kdy se do finále dokázali dostat i hráči jako Berdych, Čilić nebo Wawrinka.
PTP
28.01.2026 13:20
Tak se dřív hrál Davis Cup - vyzývací finále, tady by se hodilo spíš vyzývací semifinále.
Krisboy
28.01.2026 13:22
I Wimbledon v počátcích... před mnoha a mnoha staletími.
Pavol
28.01.2026 12:54
Dnes sa slnko na Djoka usmialo ale Sinner vypadá byť zamračený.
Pavol
28.01.2026 12:58
Kurz 1,06 hovorí za všetko a ešte klesá.
Krisboy
28.01.2026 12:41
Pokud k tomu zápasu vůbec dojde, obávám se, že Djokovič neuhraje o moc víc, než dneska pavián.
Marduch
28.01.2026 12:50
Další výprask od Sinnera, další obligátní SF GS. V Djokolandu nuda v Brně.
Krisboy
28.01.2026 12:55
Ale pátý GS SF v řadě není vůbec špatné. Co by za to Zverev, Medveděv, Musetti, Rubl, Ruud, Fritz a další dali...
PTP
28.01.2026 13:10
Stačilo napsat všichni ostatní
Krisboy
28.01.2026 13:20
No tak všichni jistě nemají ambice na GS tituly, ale tihle o tom jistě přemýšlejí. Přinejmenším Zverev, Ruud, Fritz...a Méďa by taky jistě ještě nějaký rád přidal.
Marduch
28.01.2026 12:54
kurzy
Sinner 1.08 x Djokovič 9.57
Krisboy
28.01.2026 12:56
Taky už jsem koukal, to fakt nestojí za to. Leda dát 3:0, tam bylo nějakých 1,8
PTP
28.01.2026 13:13
Kdo to pořádně naloží na Djokera, tak má pokrytou celou sezónu sázení.
pantera1
28.01.2026 13:20
To by byla sranda, kdyby přece jen vyhrál . Nevím jestli neměl vyhrát Lori a on v klidu odjet domů. Demolice to snad nebude. Nole se na SF pořádně zocelí.
PTP
28.01.2026 13:28
Jak pravil trenér juda Tumpach : Koudelka, prohra to bude, ale ať je to regulérní!
PTP
28.01.2026 12:20
Za tu hru v nátělníku si Ben nic jiného nezasloužil.
Krisboy
28.01.2026 12:42
Za to slavení soupeřových chyb si to zasloužil.
Matmaty
28.01.2026 12:14
Jeej, Djoko dostane bídu.
