Sinner s Alcarazem potvrzují nadvládu i na antuce. V Monte Carlu zahájili souboj o trůn
Sinner – Humbert 6:3, 6:0
Sinner bez problémů zvládl náročný přechod na antuku a na Masters v Monte Carlu si snadno poradil s Francouzem Humbertem. Na tisícovkách tak protáhl svou famózní sérii, když vyhrál už 18 zápasů a 36 setů v řadě.
Ital v zápase od začátku jasně dominoval. V páté hře poprvé sebral soupeři servis a dostal se do vedení. Za stavu 4:2 brejkbol nevyužil, přesto úvodní sadu zakončil druhým brejkem, když v devátém gamu využil hned první setbol. Na vlastním podání ztratil pouhých pět míčků.
Ve druhé sadě předvedl Ital ještě daleko jednoznačnější jízdu. Humberta doslova přejel a za pouhých 23 minut mu nadělil potupného kanára. Sinner využil hned první mečbol, když Francouz poslal forhend do sítě. Na postup do osmifinále tak potřeboval pouhých 65 minut. Jeho dalším soupeřem bude buď Tomáš Macháč, nebo Francisco Cerúndolo.
Aktuálně druhý hráč světa tak potvrdil svou letošní dominanci na podnicích Masters a ukázal, že dokáže zvládnout i rychlý a náročný přesun na antuku. Právě oranžová drť je jeho nejméně oblíbeným povrchem. Loni na ní sice hrál finále v Římě i na French Open, na velkou trofej však zatím nedosáhl.
A právě zde v Monte Carlu, kde byl v minulosti pouze dvakrát v semifinále, by své čekání na jeden z těchto titulů rád ukončil. Pokud se mu to podaří, přeskočí v žebříčku největšího rivala a loňského šampiona Alcaraze a stane se znovu světovou jedničkou. Španěl do turnaje vstoupil taktéž snadnou výhrou proti Báezovi.
Alcaraz – Báez 6:1, 6:3
Alcaraz se k brejkbolu dostal hned v úvodní hře a po bekhendové chybě Báeze ho proměnil. Španěl v úvodu duelu naprosto dominoval, ukázal i bleskově rychlý forhend, který letěl přes 180 kilometrů v hodině. Snadno ovládl úvodní čtyři gamy a odskočil do vedení 4:0. Sadu ukončil čistou hrou na příjmu za 27 minut.
První hráč světa skvěle vletěl i do druhé sady. Hned v první hře trefil dvě esa. V následujícím gamu na příjmu využil hned první brejkbol a počtvrté sebral Argentinci podání. I tentokrát si mohl Španěl vypracovat náskok čtyř gamů, tři brejkboly v řadě však nevyužil, nechal Báeze snížit a polevil.
Loňský šampion začal dělat nevynucené chyby a v sedmé hře poprvé zaváhal na servisu, když nabídl soupeři první brejkbol, který nedokázal odvrátit. Argentinec následně nezvládl brejk potvrdit a na 4:4 nevyrovnal. První šanci Alcaraze ještě odvrátil esem. Třetí brejkbol ale Španěl využil vítězným forhendem a následně zápas dopodával. Mečboly si vypracoval skvělým zkrácením na síti a hned na ten první trefil šestý nechytatelný servis.
Alcaraz tak úspěšně vykročil za obhajobou loňského titulu a vyhrál v Monaku pošesté v řadě. Na antuce v posledním roce odehrál 24 zápasů a přemožitele našel pouze jednou. Minulý rok v dubnu na domácí pětistovce v Barceloně i kvůli zranění prohrál finále s Holgerem Runem.
Zároveň také napodobil svého největšího rivala, proti kterému už v tomto týdnu bude bojovat o udržení tenisového trůnu. Sinner zde potřebuje projít alespoň do semifinále. Účast mezi čtyřkou nejlepších by Italovi stačila, kdyby Alcaraz v předchozích kolech zaváhal. Pokud postoupí do semifinále oba, potřebuje Sinner dojít do finále. V případném vzájemném souboji o titul by se hrálo i o pozici lídra žebříčku.
