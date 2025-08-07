Sinner se jako druhý kvalifikoval na Turnaj mistrů. Letos odehrál zatím jen pět turnajů

DNES, 17:40
Aktuality 0
Jannik Sinner (23) se jako druhý kvalifikoval na Turnaj mistrů v Turíně. Na akci pro osm nejlepších tenistů sezony loni triumfoval a už předloni hrál finále. Úřadující šampion tří grandslamů a finalista nedávného French Open je suverénní světovou jedničkou, ačkoli v letošní sezoně kvůli dopingovému trestu tři měsíce nehrál. Už před měsícem si účast zajistil Carlos Alcaraz.
Profily hráčů
Sinner Jannik
Jannik Sinner má jistý start na Turnaji mistrů (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Kvůli trestu za doping odehrál Sinner letos jen pět turnajů, ovládl nicméně grandslamy Australian Open a Wimbledon. Na Roland Garros v Paříži ve finále neuspěl právě proti Alcarazovi.

Ital nemohl hrát od února do května, protože měl distanc za dopingový nález. Vyvázl nicméně jen s tříměsíčním trestem a nepřišel o žádný grandslam. Světový žebříček vede bez přestávky už od loňského června a v současné době má velký náskok před Alcarazem.

Turnaj mistrů pro nejlepších osm hráčů i deblových dvojic sezony bude Turín hostit od 9. do 16. listopadu. Sinner si ATP Finals zahraje potřetí za sebou a celkově počtvrté, předloni byl ve finále a proti Novakovi Djokovičovi neuspěl. Českému tenistovi Jakubovi Menšíkovi aktuálně v pořadí sezony patří 17. místo.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist