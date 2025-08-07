Sinner se jako druhý kvalifikoval na Turnaj mistrů. Letos odehrál zatím jen pět turnajů
Kvůli trestu za doping odehrál Sinner letos jen pět turnajů, ovládl nicméně grandslamy Australian Open a Wimbledon. Na Roland Garros v Paříži ve finále neuspěl právě proti Alcarazovi.
Ital nemohl hrát od února do května, protože měl distanc za dopingový nález. Vyvázl nicméně jen s tříměsíčním trestem a nepřišel o žádný grandslam. Světový žebříček vede bez přestávky už od loňského června a v současné době má velký náskok před Alcarazem.
Turnaj mistrů pro nejlepších osm hráčů i deblových dvojic sezony bude Turín hostit od 9. do 16. listopadu. Sinner si ATP Finals zahraje potřetí za sebou a celkově počtvrté, předloni byl ve finále a proti Novakovi Djokovičovi neuspěl. Českému tenistovi Jakubovi Menšíkovi aktuálně v pořadí sezony patří 17. místo.
