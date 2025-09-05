Sinner si i na US Open zahraje o titul, New York se dočká historického momentu

DNES, 06:29
Aktuality
US OPEN - Je jasno. US Open se stejně jako Roland Garros a Wimbledon dočká střetu jednoznačných hvězd současného tenisu. Jannik Sinner (24) si v semifinále po setech 6:1, 3:6, 6:3 a 6:4 poradil s Félixem Augerem-Aliassimem (25) a v boji o titul se utká s Carlosem Alcarazem (22). V nedělním finále, které začíná ve 20:00 SELČ, se tak odehraje historický moment – poprvé v open éře se dva tenisté potkají ve třech velkých finále během jediné sezony.
Jannik Sinner slaví postup do finále US Open (@Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Sinner – Auger Aliassime 6:1, 3:6, 6:3, 6:4

Pro Sinnera to však byl jednoznačně nejtěžší zápas na turnaji. Auger-Aliassime předvedl agresivní hru s 31 náběhy na síť a dlouho držel krok.

Po vyhraném prvním setu Ital na svého kanadského soupeře ve druhém dějství nestačil. Rodák z Montrealu v něm na svém podání ztratil jediný bod.

Po krátkém ošetření Sinnera, jenž si stěžoval na bolest břicha, se zdálo, že by mohl získat převahu. Ital ale ve třetí sadě chyboval minimálně a znovu získal kontrolu nad průběhem zápasu.

Ve čtvrtém setu ještě musel čelit pěti brejkbolům, ale po 11minutovém gemu udržel servis a vzápětí získal rozhodující brejk. Sinner tak oslavil své 300. vítězství na okruhu v kariéře.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Byla to úžasná sezona, to je jasné,“ řekl Sinner, který se stal čtvrtým mužem v open éře, jenž si v jedné sezoně zahrál finále všech grandslamů. „Grandslamy jsou nejdůležitější turnaje roku a to, že jsem znovu ve finále, navíc v tom posledním, je skvělé. Lepší to být nemůže.“

Nedělní boj o titul tak bude připomínkou finále US Open z roku 2022, kdy Alcaraz ve finále porazil Caspera Ruuda, získal první grandslamový titul a zároveň post světové jedničky. Teď se bude bitva o tenisového krále opakovat.

Sinner a Alcaraz se potkají ve finále už popáté v řadě, kdy byli oba v turnaji. Španěl vyhrál tři z těchto duelů (Řím, Roland Garros, Cincinnati), Sinner uspěl ve Wimbledonu. Ve vzájemné bilanci vede Alcaraz 9:5 a poslední tři vzájemné zápasy na tvrdém povrchu vyhrál.

Auger-Aliassime se i přes porážku posunul na 13. místo v žebříčku, což je jeho nejlepší pozice od loňského srpna. V sezoně má bilanci 34–18.

Sinner věří, že zdravotní problémy ho ve finále neomezí. "Není to nic vážného," uklidňoval fanoušky. "Naše rivalita s Carlosem tady začala a od té doby jsme se posunuli dál. Letos jsme toho odehráli dost, takže se známe opravdu dobře."

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
