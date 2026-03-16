Sinner udolal Medveděva v tie-breacích. Ovládl Indian Wells a zkompletoval neskutečnou sbírku
Medveděv – Sinner 6:7, 6:7
Oba hráči se do finále v Indian Wells dostali bez ztráty setu a v turnaji dominovali především na svých servisech. Přesně tak probíhal i souboj o titul, kde bylo k vidění pouze pár šancí na brejk. K těm prvním se dostal Sinner za stavu 3:3 kvůli chybám Medveděva. Rus ale parádně zlikvidoval oba brejkboly v řadě a podání si znovu udržel. Na Italovi bylo vidět, že mu teploty přes 30 stupňů v delších výměnách nedělají dobře a ještě před skončením sedmého gamu si vyžádal kvůli problému s pravým chodidlem rychlou návštěvu fyzioterapeuta. Viditelně limitován však nebyl a čistou hrou srovnal na 4:4.
Drama pokračovalo v tie-breaku a až do stavu 6:6 nebyl k vidění ani jeden minibrejk, který ovšem mohl slavit Medveděv, kdyby nepustil Sinnerův prohoz za sebe v domnění, že úder Itala skončí v autu. První a zároveň poslední zaváhání na servisu ve zkrácené hře přišlo právě ve třináctém bodu, kdy Sinner donutil svého protivníka k chybě a zajistil si druhý setbol, tentokrát na vlastním podání. Svou šanci přímým bodem ze servisu proměnil a zkrácenou hru získal poměrem 8:6.
Ve skvělé a vyrovnané bitvě pokračovali oba hráči i ve druhém dějství. Jednu z nejlepších výměn zápasu ovládl Sinner, když po skvělé přestřelce za stavu 5:4 dokázal famózním bekhendem přelobovat Medveděva. K zisku prvního brejkbolu celého setu mu to však nestačilo a sada opět pokračovala bez ztraceného podání až do tie-breaku.
Zkrácenou hru tentokrát začal podstatně lépe ruský tenista, který získal minibrejk hned na začátku, po agresivním forhendu vedl už 3:0 a vyhrál i čtvrtý míček. Sinner se však vrátil do hry neskutečným způsobem. Za stavu 1:4 vytáhl vítězný return z forhendu, následně i s pomocí pásky mohl trefit vítězný bekhendový prohoz po lajně. Skóre tak otočil, získal sedm bodů v řadě, dalším skvělým returnem proměnil hned první mečbol a za hodinu a 55 minut mohl slavit titul.
Ve svém premiérovém finále v Kalifornii tak hned zvítězil a zkompletoval neskutečnou sbírku trofejí. Ovládl už všechny turnaje Masters (Indian Wells, Miami, Toronto/Montreal, Cincinnati, Šanghaj, Paříž), grandslamy (Australian Open a US Open) a Turnaj mistrů na tvrdém povrchu. Navíc se mu to povedlo jako nejmladšímu v historii.
Sinner tak napravil svá zaváhání z předchozích turnajů, když v semifinále v Melbourne prohrál pětisetovou bitvu s Novakem Djokovičem a ve čtvrtfinále v Dauhá padl s Jakubem Menšíkem. Zároveň potvrdil dominanci dvou nejlepších hráčů planety. S Carlosem Alcarazem za poslední tři sezony ovládli každý turnaj, kterého se oba zúčastnili. Poslední, komu se povedlo vyhrát titul, když byli Ital i Španěl v pavouku, byl právě Medveděv v roce 2023 na Masters v Římě.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
