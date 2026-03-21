Sinner vyrovnal v Miami Djokovičův výkon: Chci se zlepšit v každém aspektu své hry
Sinner, který usiluje o zisk tzv. "Sunshine Double", navázal na triumf z BNP Paribas Open a prodloužil svou vítěznou sérii na turnajích kategorie ATP Masters 1000 na dvanáct zápasů. Zároveň vyrovnal rekord Novaka Djokoviče v počtu vyhraných setů v řadě na této úrovni, když dosáhl 24 po sobě jdoucích vítězných setů. Další milník může přidat ve třetím kole, kde se utká s Corentinem Moutetem. Ten postoupil po vítězství nad Tomášem Macháčem ve třech setech.
„Určitě je důležité zvládnout zápas co nejrychleji,“ uvedl Sinner k sérii vítězství ve dvou setech. „Snažím se zlepšovat jako hráč a dostat se do pozice, kdy budu schopen pravidelně hrát v závěrečných fázích turnajů. Vždycky se ke každému soupeři chovám stejně, snažím se přijít na kurt, podat co nejlepší výkon a odejít s pocitem, že jsem pro výhru udělal maximum. Chci se zlepšit v každém aspektu své hry.“
Sinner v Miami usiluje o svůj druhý titul, když zde triumfoval už v roce 2024. V aktuálním ročníku navíc neobhajuje žádné body do žebříčku, což mu dává prostor posílit svou pozici v souboji o světovou jedničku s Carlosem Alcarazem.
V utkání proti Džumhurovi dominoval především na servisu a dařilo se mu i při hře na síti, kde získal 14 ze 17 bodů. "Snažím se maximálně zlepšit v přechodu na síť, je to část hry, která je velmi důležitá," řekl Sinner. "Také to trochu záleží na situaci, den ode dne. Dnes jsem hned začal brejkem, byl jsem agresivní po celý zápas a to rozhodlo."
Současně upozornil i na rezervy ve své hře. "Někdy to fungovalo velmi dobře, jindy jsem udělal pár nevynucených chyb, ale neměl jsem moc času se přizpůsobit místním podmínkám. Je to hodně jiné než v Indian Wells. Zápasy prvního kola nikdy nebývají jednoduché, takže jsem spokojený," doplnil.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře