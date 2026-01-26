Sinnerova jízda na Australian Open pokračuje. Darderi byl bez šance
Darderi – Sinner 1:6, 3:6, 6:7
Sinner ve třetím kole Australian Open ustál velmi těžkou zkoušku. Proti nebojácně hrajícímu outsiderovi Eliotovi Spizzirrimu ho trápilo velké horko a následně i křeče. S Američanem ztratil set a ve třetím dějství prohrával o brejk. Následně ale přišla nařízená přestávka kvůli vedru, která ho zachránila.
V osmifinále už znovu předvedl velmi přesvědčivý výkon a proti krajanu Darderimu dominoval a neztratil set. Naopak jeho soupeř nebyl stoprocentně fit a světové dvojce postup především v úvodních dvou setech částečně usnadnil.
V první sadě se italská jednička rychle dostala do vedení 5:0, kanára soupeři ale nenadělila. Ve druhém dějství už byl průběh vyrovnanější. Sinner sebral soupeři servis v třetím a devátém gamu a přibližně hodině hry vedl 2:0 na sety.
Třetí sada byla nejvyrovnanější. Darderi se snažil vrátit co nejvíce úderů do kurtu a v osmé hře, ve které trefil i skvělý return, se mu to vyplatilo. Po další chybě Sinnera se dostal ke dvěma brejkbolům v řadě. Oba však druhý hráč světa zlikvidoval, o chvíli později smazal i třetí šanci a game zakončil skvělým krátkým volejem.
V desátém gamu mečbol ještě nevyužil a bylo srovnáno na 5:5. O svém vítězství nakonec favorit rozhodl až v tie-breaku, který ovládl s přehledem jednoznačně 7:2 a zajistil si klidný postup do čtvrtfinále. Sinner se v zápase opíral především o svůj servis, na kterém v posledních měsících hodně pracoval.
Šampion posledních dvou ročníků tak dál usiluje o melbournský hattrick. Před dvěma lety zde získal svůj premiérový grandslamový triumf a loni na něj poměrně snadno navázal. Jediné vyraznější problémy měl minulý rok v osmifinále s Holgerem Runem, kde ho taktéž trápilo velké horko.
Ve čtvrtfinále se utká s jedním z oblíbených soupeřů. Bude jím buď Američan Ben Shelton, kterého porazil už osmkrát v řadě, nebo Nor Casper Ruud, s kterým vyhrál všech pět vzájemných duelů.
Výsledky dvouhry mužů na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Zároveň Iga s přehledem, sledovala jsem oba zápasy - dámy po očku v TV, chlapy na noťasu. Teď ještě Casper kdyby to dal...
A jinak je to docela vztekloun, viděl jsem ho tedy poprvé