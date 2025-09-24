Sinnerův bývalý fyzioterapeut: Dopingová kauza? Série náhod!
Po aféře, která zasáhla svět tenisu, se Naldi znovu objevil na okruhu, a to jako součást týmu dalšího italského tenisty Francesca Passara. K jeho návratu došlo během letošního US Open. Navzdory tomu, že celou kauzu stále nese podle vlastních slov velmi citlivě, se rozhodl poprvé veřejně vyjádřit.
"Nikdy jsem se nechtěl vyjadřovat k tomu, co se stalo okolo Sinnerova týmu, a nebudu to dělat ani nadále, i když je to incident, který mě ovlivnil, a to jak osobně, tak profesionálně," uvedl Naldi, který byl hlavním víníkem celé kauzy.
Přesto přiznává, že návrat na turnaje přijal s úlevou. "Byl jsem velmi rád, že jsem se mohl vrátit na okruh a zažít atmosféru grandslamu. Přijetí bylo vynikající od všech: hráčů, trenérů i kondičních trenérů."
Na otázku, jaký byl návrat do prostředí profesionálního tenisu, odpověděl: "Všechno proběhlo v naprostém klidu. Nakonec čas plyne, každý si jde svou vlastní cestou. Všichni víme, jak se věci vyvíjely. Necítil jsem se pod drobnohledem; bylo to, jako bych pokračoval tam, kde jsem skončil."
Zajímavý byl také jeho komentář ke vztahu se Sinnerem a jeho týmem. "I během celé nešťastné kauzy jsme si vždy udržovali dobrý vztah. Vždy jsem se choval korektně, nikdy jsem se nesnažil o žádnou publicitu. Toto jsou první oficiální prohlášení, která jsem učinil od doby, co se všechno stalo," říká Naldi.
Dodal také, že v minulosti byly jeho výroky dezinterpretovány. "Občas mi byla do úst vkládána slova vytržená z jiných kontextů, která vyvolala nenávist a kontroverze na sociálních sítích. Mluvil jsem se Sinnerem, bylo to srdečné, mluvili jsme o soukromých věcech. Celá dopingová kauza byla pouhou sérií náhod a nedorozumění, to je zřejmé," pokračoval.
Během grandslamu se setkal i s dalšími členy bývalého týmu: "Viděl jsem Cahilla (Sinnerův kouč), který byl vždy velmi laskavý, a setkal jsem se s Ferrarou (kondiční trenér). Pocházím z basketbalového prostředí, vždy pro mě byl týmový duch důležitý – a to v Jannikově případě přetrvává," dodal.
"I když naše vzájemná spolupráce skončila, není mezi námi žádná zášť. To, co se stalo, se nedá změnit, ale musíme jít dál. Život jde dál," uzavírá Naldi.
