Zničená pověst, smutek a bolest. Jednou si o dopingu Sinnera promluvíme, slíbil Naldi

Fyzioterapeut Giacomo Naldi vyšel z loňské dopingové kauzy Jannika Sinnera (23), která se táhla skoro rok, jako největší viník. Zatímco kondiční trenér Umberto Ferrara se do týmu aktuální světové jedničky vrací, Naldi zůstává stranou a stále nechce případ komentovat. Přislíbil však, že jednou se jeho kompletního obrázku na celou situaci dočkáme.

Třeba jen čeká na správný moment. Možná je vázán mlčenlivostí. "Není to jen moje vina. Ale víc vám teď říct nemůžu, protože případ neskončil. Snad budu moct brzy uvést na pravou míru, co se stalo. Veřejnost si celou situaci vysvětluje tak, že je to jen moje chyba," řekl v říjnu Naldi, který má podle svých slov zničenou pověst.

Další nepříjemnou ránou pro něj musela být zpráva z tohoto týdne, že Sinner znovu přijal do týmu kondičního trenéra Ferraru, který údajně sprej obsahující zakázanou látku klostebol kvůli chronickým potížím používá léta.

Tato informace šokovala takřka celý tenisový svět. Přitom loni v létě, kdy vyšly najevo Sinnerovy dva pozitivní testy na doping z března, oba propustil a řekl, že už jim nemůže důvěřovat.

Novináři tak logicky začali shánět Naldiho vyjádření. "Noční můra začíná znovu. Nechci návrat Ferrary komentovat. Celkově je to příběh, ze kterého jsem hodně smutný, pořád to moc bolí. Zničilo mi to pověst. Až bude ten správný čas, tak si o všem v klidu promluvíme. Nechci si kazit momentální dovolenou, teď chci být sám," uvedl pro italský deník La Repubblica.

Sám Sinner, jenž před triumfem ve Wimbledonu propustil bývalé členy Djokovičova týmu Marca Panichiho a Ulisese Badia, kontroverzní rozhodnutí přijmout zpět Ferraru nekomentoval.

Jeho manažerský tým pouze vydal tiskové prohlášení a fanoušci i experti tak nemají kompletní obrázek o tom, proč se tak rozhodl. Ferrara v posledních měsících spolupracoval s jiným italským tenistou Matteem Berrettinim.

Jannik Sinner's former physio Giacomo Naldi reacts after the world No 1's controversial decision to rehire Umberto Ferrara ️#ATP #Tennis pic.twitter.com/78jF2O4cY1 — Tennis365 (@tennis365com) July 25, 2025

Sinner pokračuje v životním období trvajícím už od podzimu 2023. V tuto chvíli je úřadujícím šampionem tří grandslamových turnajů a jasnou světovou jedničkou. Na kurty se po omluvence z kanadského Masters vrátí na tisícovce v Cincinnati.

Původně měl jeho dopingový případ dojít až k Mezinárodní sportovní arbitráži, protože Mezinárodní antidopingová agentura WADA se proti rozhodnutí ITIA odvolala. Sinner se ale v únoru dohodl s WADA na tříměsíčním trestu, nepřišel o žádný grandslam a do turnajového kolotoče znovu naskočil na květnovém Masters v Římě.