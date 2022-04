Škoda nevyužitých šancí, litovala Linda Fruhvirtová po prohrané premiéře

"Momentálně jsem zklamaná a hodně mě mrzí, že jsem to po otočce nedokázal dotáhnout do vítězného konce," řekla Fruhvirtová, která prohrávala už 0-6 a 0-3, ale pak odvrátila tři mečboly a druhý set vyhrála poměrem 7-5. Ve třetím ale na Britku nestačila a prohrála 2-6.

"Nechala jsem tam všechno. Bohužel to nevyšlo, ale zpětně se na to budu koukat jako na obrovskou zkušenost a zážitek. Věřím, že mi to pomůže do budoucna," řekla Fruhvirtová.

Od kapitána Petra Pály slyšela po dopoledním rozehrání, že půjde ve druhé dvouhře na kurt. "Byla jsem ráda, že jsem dostala důvěru, čehož si vážím," řekla. Začátek zápasu jí ale nevyšel. Dartová dobře podávala a mladá Fruhvirtová prohrála devět her za sebou.

"Nebylo příjemné, když gamy pořád naskakovaly soupeřce. ale říkala jsem si, že to není na jednu bránu, i když tak skóre vypadalo. Bojovala jsem o každý míč až do konce. Nevzdávala jsem to," řekla.

Za stavu 2-5 ve druhém setu odvrátila první mečbol, další dva o hru později. V tu chvíli už ukázala, proč třeba minulý měsíc postoupila na turnaji v Miami do osmifinále. "Začala jsem do toho víc chodit, tlačit jí," řekla.

A na kurtu ukázala i emoce. Zatínala pěsti, zvedla do vzduchu ruku se vztyčeným ukazováčkem a hecovala i publikum. "Mě to baví, když je v zápasu adrenalin a drajv. Vždycky jsem snila o tom hrát na velkých kurtech s hodně fanoušky," řekla Fruhvirtová.

Po vyhrané druhé sadě ale v té rozhodující rychle prohrávala 0-5. Přitom znovu měla šance, ve druhé hře vedla 40-0 při podání soupeřky, při svém pak 30-0. "Škoda, že na začátku třetího setu nevyšlo pár bodů na moji stranu. Nedokázala jsem gamy dohrávat," litovala.

Na malém centrkurtu na Štvanici si hodně užívala atmosféru. "Byla neskutečná, fanoušci českýho týmu jsou známí jako jedni z nejlepších v našem sportu. Je neuvěřitelné, že jsem to mohla prožít, hnali mě kupředu, za což jsem moc ráda," poděkovala divákům mladá tenistka.