Skvělá jízda Havlíčkové skončila. Ve finále odpadla, dostala kanára a Trnavu znovu nedobyla

DNES, 13:37
ITF TRNAVA - Vynikající vítězná série Lucie Havlíčkové (20) se zastavila na čísle jedenáct. Talentovaná česká tenistka mohla znovu po týdnu ovládnout větší podnik ITF ve slovenské Trnavě, ale i kvůli náročnému programu jí došly síly. Finálovou bitvu s Elenou-Gabrielou Ruseovou (28) nakonec ztratila poměrem 7:5, 4:6, 0:6 a čtvrtý titul nezískala.
Lucie Havlíčková mohla v Trnavě triumfovat druhým týdnem po sobě (© ČTK / Lebeda Pavel)

Havlíčková – Ruseová 7:5, 4:6, 0:6

Za posledních 14 dní odehrála Havlíčková celkem 12 zápasů a vyhrát nedokázala jen ten poslední v dnešním finále se 101. hráčkou světa Ruseovou. Do něj se probila po třech odvrácených mečbolech v semifinále s Jeline Vandrommeovou a začala nadějně. Postupně však kvůli velmi náročnému programu ztrácela síly.

V úvodním setu byla jeden míček od manka 0:4, ale zvedla se a pěti vyhranými gamy v řadě otočila na 5:3. Sadu sice nedoservírovala, nicméně rozhodit se nenechala, od stavu 5:5 měla jasně navrch a po bezmála hodině se přiblížila k zisku titulu.

Držet krok s Ruseovou ovšem dokázala jen do koncovky druhého setu. Po srovnání na 4:4 si znovu prohrála podání a od té doby už to byl zápas na jednu bránu. Havlíčková ve zbytku utkání nevyhrála ani jeden game a v rozhodující sadě uhrála pouhých pět bodů.

Havlíčková, která se letos v červnu vrátila po psychických a zdravotních problémech, absolvovala své čtvrté letošní a celkově deváté finále. V neděli bojovala o čtvrtý kariérní titul, dva z aktuálních tří ukořistila právě ve slovenské Trnavě.

Postup do finále znamená návrat do TOP 300 světového hodnocení a také posun o 42 míst na 283. příčku. V příští sezoně by tak mohla hrát grandslamové kvalifikace. Až do června nic neobhajuje a na 230. pozici, která obvykle znamená účast na majorech, jí chybí necelých sto bodů.

Výsledky turnaje ITF W75 v Trnavě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Serpens
30.11.2025 13:42
V prvním setu po tom, co se vzpamatovala, hrála moc hezky. Lucka na to má, asi nebude mít tak přímočarý vzestup přes GS kvalifikace jako Terka, ale TOP100 by měla být u ní naprosto v pohodě dosažitelná.
muster
30.11.2025 14:34
potenciál tam určitě je bude záležet, jak si to srovná v hlavě
