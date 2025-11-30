Skvělá jízda Havlíčkové skončila. Ve finále odpadla, dostala kanára a Trnavu znovu nedobyla
Havlíčková – Ruseová 7:5, 4:6, 0:6
Za posledních 14 dní odehrála Havlíčková celkem 12 zápasů a vyhrát nedokázala jen ten poslední v dnešním finále se 101. hráčkou světa Ruseovou. Do něj se probila po třech odvrácených mečbolech v semifinále s Jeline Vandrommeovou a začala nadějně. Postupně však kvůli velmi náročnému programu ztrácela síly.
V úvodním setu byla jeden míček od manka 0:4, ale zvedla se a pěti vyhranými gamy v řadě otočila na 5:3. Sadu sice nedoservírovala, nicméně rozhodit se nenechala, od stavu 5:5 měla jasně navrch a po bezmála hodině se přiblížila k zisku titulu.
Držet krok s Ruseovou ovšem dokázala jen do koncovky druhého setu. Po srovnání na 4:4 si znovu prohrála podání a od té doby už to byl zápas na jednu bránu. Havlíčková ve zbytku utkání nevyhrála ani jeden game a v rozhodující sadě uhrála pouhých pět bodů.
Havlíčková, která se letos v červnu vrátila po psychických a zdravotních problémech, absolvovala své čtvrté letošní a celkově deváté finále. V neděli bojovala o čtvrtý kariérní titul, dva z aktuálních tří ukořistila právě ve slovenské Trnavě.
Postup do finále znamená návrat do TOP 300 světového hodnocení a také posun o 42 míst na 283. příčku. V příští sezoně by tak mohla hrát grandslamové kvalifikace. Až do června nic neobhajuje a na 230. pozici, která obvykle znamená účast na majorech, jí chybí necelých sto bodů.
