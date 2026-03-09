Skvělá Siniaková otočila ukrutnou bitvu! Po skalpu obhájkyně titulu neskrývala slzy štěstí
Siniaková – Andrejevová 4:6, 7:6, 6:3
Siniaková do souboje s Andrejevovou vstoupila skvěle. Ruské obhájkyni titulu díky agresivní hře sebrala servis hned v úvodním gamu a rozjela se. Naopak její soupeřka často chybovala. Česka ve druhé hře odvrátila dva brejkboly, následně znovu udeřila na příjmu a rychle vedla 3:0.
Podruhé už česká hráčka brej nepotvrdila, přestože ve čtvrtém gamu vedla 30:0 a měla i gamebol. Andrejevová však zvedla úroveň své hry a donutila Siniakovou k několika chybám. Následně srovnala na rozdíl jediné hry. Důležitou hru za stavu 3:2 Češka ještě vybojovala. O dva gamy později však náskok definitivně ztratila. Na podání čelila třem brejkbolům v řadě a při tom posledním po dlouhé výměně poslala smeč do sítě.
To se ukázalo být klíčové. Andrejevová se dostala do tempa, přestala dělat nevynucené chyby a průběh prvního setu otočila. Naopak Siniaková se už nemohla opřít o svůj bekhend a po druhém ztraceném podání v řadě o sadu přišla.
Ve druhém setu začala Siniaková opět ziskem podání soupeřky. Vzápětí však sama na servisu zaváhala. Hlasitě se povzbuzující Andrejevová ale stále nepředváděla povedený výkon. Ve třetím gamu se Češka dostala k brejkbolu a měla nahraný míček na smeč. Úder však trefila do míst, kde Ruska stála a výměnu i celý dlouhý game prohrála.
Obhájkyně titulu byla velmi frustrovaná, hádala se s rozhodčí, často se mlátila do nohou a řvala na svůj tým. Pátý game uspěchala, vyházela se a pustila Siniakovou znovu do vedení o brejk. Češka ale ani tuto šanci nevyužila a nechala ruskou teenagerku srovnat.
V deváté hře se po vítězném forhendu dostala světová dvojka v deblu k dalším třem brejkbolům v řadě. Ten třetí agresivní hrou využila a šla podávat na vítězství ve druhé sadě. Andrejevová se však nevzdala a získala podání Češky čistou hrou. Za stavu 5:5 si i díky dvěma vítězným úderů vypracovala Siniaková další šanci na příjmu. Tu ale Ruska odvrátila skvělým prohozem, přidala eso, vítězný drive volej a po přímém bodu si zajistila minimálně tie-break.
Na zkrácenou hru zanedlouho došlo a vstoupila do ní lépe Češka, která se po dvojchybě soupeřky ujala vedení 3:1. O náskok ještě přišla, když Andrejevová po dvou vítězných úderech otočila skóre na 5:4. Závěr však patřil znovu Siniakové, která získala tři body v řadě a poslala zápas do rozhodujícího dějství. Ruska si poté vybila zlost na své raketě.
Do třetí sady vstoupila Siniaková čistou hrou na servisu a stejně si vedla i ve třetím gamu. K prvním brejkbolům sady se dostala za stavu 2:2 ruská teenagerka, ten čtvrtý po chybě Češky využila a dlouhý game získala na svou stranu. Siniaková však rychle zareagovala a hned si ztracené podání vzala zpět. V sedmé hře odvrátila brejkbol skvělým bekhendem po čáře a následně zvýšila na 4:3.
Poté se dostala k šancím na příjmu. Tu první ještě Andrejevová odvrátila, když trefila pásku a následně Češku přelobovala. Napodruhé už ale Siniaková uspěla a šla podávat na vítězství. Ruska začala více riskovat a vypracovala si tři brejkboly. Ani jeden nevyužila a po chybě na síti se Siniaková dostala k mečbolu. Využila ho po trefené pásce a ukrutnou bitvu vyhrála. Po zápase, který trval dvě hodiny a 48 minut se štěstím rozplakala.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells
