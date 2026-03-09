Skvělá Siniaková otočila ukrutnou bitvu! Po skalpu obhájkyně titulu neskrývala slzy štěstí

DNES, 00:40
Aktuality 0
INDIAN WELLS - Kateřina Siniaková (29) ve třetím kole na podniku WTA 1000 v Indian Wells svedla obrovskou bitvu s obhájkyní titulu Mirrou Andrejevovou (18). Ruskou kometu nakonec po obratu a téměř třech hodinách boje vyřadila po setech 4:6, 7:6, 6:3, připsala si velmi cenné a emotivní vítězství a postoupila do osmifinále.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Andreeva Mirra
Kateřina Siniaková po bitvě udolala Mirru Andrejevovou (@ REUTERS)

Siniaková – Andrejevová  4:6, 7:6, 6:3

Siniaková do souboje s Andrejevovou vstoupila skvěle. Ruské obhájkyni titulu díky agresivní hře sebrala servis hned v úvodním gamu a rozjela se. Naopak její soupeřka často chybovala. Česka ve druhé hře odvrátila dva brejkboly, následně znovu udeřila na příjmu a rychle vedla 3:0.

Podruhé už česká hráčka brej nepotvrdila, přestože ve čtvrtém gamu vedla 30:0 a měla i gamebol. Andrejevová však zvedla úroveň své hry a donutila Siniakovou k několika chybám. Následně srovnala na rozdíl jediné hry. Důležitou hru za stavu 3:2 Češka ještě vybojovala. O dva gamy později však náskok definitivně ztratila. Na podání čelila třem brejkbolům v řadě a při tom posledním po dlouhé výměně poslala smeč do sítě.

To se ukázalo být klíčové. Andrejevová se dostala do tempa, přestala dělat nevynucené chyby a průběh prvního setu otočila. Naopak Siniaková se už nemohla opřít o svůj bekhend a po druhém ztraceném podání v řadě o sadu přišla.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu začala Siniaková opět ziskem podání soupeřky. Vzápětí však sama na servisu zaváhala. Hlasitě se povzbuzující Andrejevová ale stále nepředváděla povedený výkon. Ve třetím gamu se Češka dostala k brejkbolu a měla nahraný míček na smeč. Úder však trefila do míst, kde Ruska stála a výměnu i celý dlouhý game prohrála.

Obhájkyně titulu byla velmi frustrovaná, hádala se s rozhodčí, často se mlátila do nohou a řvala na svůj tým. Pátý game uspěchala, vyházela se a pustila Siniakovou znovu do vedení o brejk. Češka ale ani tuto šanci nevyužila a nechala ruskou teenagerku srovnat.

V deváté hře se po vítězném forhendu dostala světová dvojka v deblu k dalším třem brejkbolům v řadě. Ten třetí agresivní hrou využila a šla podávat na vítězství ve druhé sadě. Andrejevová se však nevzdala a získala podání Češky čistou hrou. Za stavu 5:5 si i díky dvěma vítězným úderů vypracovala Siniaková další šanci na příjmu. Tu ale Ruska odvrátila skvělým prohozem, přidala eso, vítězný drive volej a po přímém bodu si zajistila minimálně tie-break.

Na zkrácenou hru zanedlouho došlo a vstoupila do ní lépe Češka, která se po dvojchybě soupeřky ujala vedení 3:1. O náskok ještě přišla, když Andrejevová po dvou vítězných úderech otočila skóre na 5:4. Závěr však patřil znovu Siniakové, která získala tři body v řadě a poslala zápas do rozhodujícího dějství. Ruska si poté vybila zlost na své raketě.

Do třetí sady vstoupila Siniaková čistou hrou na servisu a stejně si vedla i ve třetím gamu. K prvním brejkbolům sady se dostala za stavu 2:2 ruská teenagerka, ten čtvrtý po chybě Češky využila a dlouhý game získala na svou stranu. Siniaková však rychle zareagovala a hned si ztracené podání vzala zpět. V sedmé hře odvrátila brejkbol skvělým bekhendem po čáře a následně zvýšila na 4:3.

Poté se dostala k šancím na příjmu. Tu první ještě Andrejevová odvrátila, když trefila pásku a následně Češku přelobovala. Napodruhé už ale Siniaková uspěla a šla podávat na vítězství. Ruska začala více riskovat a vypracovala si tři brejkboly. Ani jeden nevyužila a po chybě na síti se Siniaková dostala k mečbolu. Využila ho po trefené pásce a ukrutnou bitvu vyhrála. Po zápase, který trval dvě hodiny a 48 minut se štěstím rozplakala.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist