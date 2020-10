Skvělá zpráva pro Vídeň. Hrát bude světová jednička Djokovič

Djokovič v neděli na French Open utrpěl vůbec první letošní standardní porážku a kromě obhajoby titulu na pařížském Masters a startu na Turnaji mistrů má v plánu letos odehrát ještě halový podnik ve Vídni, který je na programu od 26. října do 1. listopadu.

Djokovič v minulosti ve Vídni účinkoval pouze dvakrát. Zatímco při svém debutu v roce 2006 skončil ve druhém kole na raketě Stana Wawrinky, o rok později Švýcara porazil ve finále a získal svou sedmou kariérní trofej.

CONFIRMED



World No. 1 @DjokerNole will compete in Vienna & the @ErsteBankOpen for the first time since his title in 2007. pic.twitter.com/kCIZ0VaOcO